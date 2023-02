L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 27 febbraio al 3 marzo 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Niko arriverà il momento tanto atteso della sentenza contro Lello Valsano, responsabile della morte di Susanna.

Spazio anche alle vicende di Silvia che, nel corso dei prossimi episodi della soap, si ritroverà sempre più in crisi e inizierà ad essere sfiduciata anche nei confronti del suo compagno Giancarlo.

Niko in ansia per la sentenza: anticipazioni Upas al 3 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 27 febbraio al 3 marzo 2023, rivelano che per Niko arriverà il temutissimo giorno della sentenza contro Lello.

La tensione del giovane Poggi sarà alle stelle: secondo Alberto, la strategia messa a punto dall'avvocato di Valsano è stata positiva.

Il camorrista, responsabile della morte di Susanna e protagonista della sparatoria che poteva costare caro anche a Viola, potrebbe cavarsela per infermità mentale.

Nel momento in cui metterà piede in aula, Lello accennerà un sorriso di sfida: ben presto la situazione si farà particolarmente tesa quando ci sarà l'ingresso in aula del Presidente della Corte d'Assiste.

Lello inquieto per la sentenza finale sul caso Susanna: anticipazioni Upas al 3 marzo 2023

Le anticipazioni di Un posto al sole al 3 marzo rivelano che, Viola e Niko si terranno per mano in attesa che arrivi la sentenza finale contro Lello, con la speranza che la giustizia possa aver fatto il suo corso e la povera Susanna possa finalmente riposare in pace.

E, proprio nel momento in cui il presidente impugnerà la sentenza per la lettura, Lello tradirà una profonda inquietudine.

Come andrà a finire? Niko otterrà giustizia per la sua amata? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa settimana.

Silvia in crisi e dubita di Giancarlo: anticipazioni Upas al 3 marzo

Occhi puntati anche sulle vicende di Silvia: le anticipazioni di Un posto al sole al 3 marzo rivelano che la donna si ritroverà a dover affrontare delle serie difficoltà dal punto di vista economico.

In suo soccorso arriverà Giancarlo: l'uomo proverà a darle delle dritte in ambito finanziario ma questa volta Silvia non riuscirà a fidarsi.

La donna, infatti, deciderà di rivolversi ad una persona sulla quale può contare davvero, confermando così la sua totale sfiducia nei confronti di Giancarlo.

Intanto Cerruti si ritroverà a dover fare i conti nuovamente con i suoi sentimenti contrastanti nei confronti di Castrese, mentre Manuela si renderà conto che è giunto il momento di dare una svolta alla sua vita e tornare ad esserne la protagonista assoluta.