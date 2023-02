Ieri, lunedì 20 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di U&D: le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios nelle scorse ore, hanno confermato che Federico non c'era e che la sua scelta è rimandata alle prossime riprese. La sfilata maschile ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione: Riccardo ha spiazzato presentandosi vestito da Uomo Tigre, mentre Armando ha commosso alcune signore del parterre leggendo dei versi in napoletano. Tra le dame, inoltre, è riapparsa Aurora Tropea: la romana si è subito fatta notare dando un 4 all'esibizione di Incarnato.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Sono tante le anticipazioni che stanno circolando sulle riprese di U&D di lunedì 20/02: per quanto riguarda il Trono Over, è stato dato spazio soprattutto ai "veterani" del cast e alle loro frequentazioni.

Gemma Galgani, per esempio, è stata fuori a cena con Silvio: in studio è stata trasmessa l'esterna che i due hanno fatto, compresi i baci passionali che si sono scambiati a favore di telecamere. Pare che la torinese sia molto presa dal suo corteggiatore e che ci sarebbero tutti i presupposti affinché nasca una bella storia d'amore.

Ad animare la registrazione di ieri, però, è stata anche una vecchia conoscenza che è tornata nel parterre dopo un lunga assenza: Aurora Tropea, infatti, ha ripreso posto tra le dame con la speranza di trovare la persona giusta.

Le novità sui personaggi di U&D

Nel corso della registrazione di U&D del 20 febbraio, però, c'è stata anche la sfilata: quasi tutti i cavalieri del parterre si sono messi in gioco proponendo un siparietto divertente o emozionante, con lo scopo di farsi votare dalle dame.

Riccardo ha deciso di puntare sul suo aspetto fisico e ha fatto la passerella a torso nudo e interpretando l'Uomo Tigre: le donne presenti hanno apprezzato la bellezza e il carisma di Guarnieri.

A colpire molte, però, è stata la versione romantica che Armando ha dato di sé: il partenopeo ha scelto di recitare alcuni versi nel suo dialetto, riuscendo a far commuovere parte delle dame del cast. A non emozionarsi vedendo questa esibizione di Incarnato, è stata la rientrante Aurora che gli ha dato 4.

Le anticipazioni non rivelato chi si è classificato al primo posto, se un veterano oppure una new entry del Trono Over.

Attesa per la scelta di Nicotera a U&D

Alle riprese di U&D del 20 febbraio, inoltre, non hanno partecipato i tre protagonisti del Trono Classico più discussi degli ultimi mesi: Federico, Carola e Alice ieri non erano in studio e di loro non si è mai parlato. Si fa sempre più concreta, dunque, l'indiscrezione che la scelta di Nicotera sarà registrata la prossima settimana o comunque in una delle puntate che Maria De Filippi condurrà nel weekend.

Lunedì pomeriggio è stato dato spazio a Lavinia e ai mille dubbi che ha ancora sui suoi corteggiatori: la tronista è uscita con Alessio Corvino e l'ha provocato in ogni modo, non riuscendo ad ottenere da lui un bacio. Alessio Campoli ha sbottato e ha lasciato lo studio in preda all'ira, ma la romana non l'ha seguito subito dietro le quinte.

Per quanto riguarda il nuovo arrivato Luca, ha fatto un'esterna con una ragazza che somiglia a Oriana (Marzoli, concorrente del Grande Fratello Vip ed ex di Daffrè) e si è trovato molto bene. Il giovane, inoltre, ha deciso di tenere tutte le spasimanti che hanno sceso le scale per un appuntamento al buio non sapendo di trovare lui sulla poltrona rossa.

Le date delle prossime registrazioni, invece, ancora non si conoscono ma saranno decisive per capire come si concluderà l'avventura di Federico nel dating-show, se in coppia con Alice oppure con Carola.