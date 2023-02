Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 13 al 17 febbraio, rivelano che Manuela soffrirà molto per la distanza che Niko ha imposto fra loro. Nel frattempo Micaela farà tutto il possibile per consolare la sua gemella, mentre Serena riceverà una sorpresa inaspettata.

Michele sarà sempre più preso da Silvia, ma quest'ultima non se la sentirà di farsi coinvolgere dal suo ex per non tradire la fiducia di Giancarlo. Intanto Cerruti si appresterà a chiudere la storia appena cominciata.

Un imprevisto metterà a rischio lo svolgimento del matrimonio tra Roberto e Marina.

Nel frattempo Viola si convincerà del fatto che la sua testimonianza abbia favorito Valsano. Infine Clara dovrà tornare nel suo quartiere d'origine dove incontrerà un uomo misterioso.

Lunedì 13 febbraio: una brutta notizia per Silvia

Proprio quando la crisi del Vulcano sembrerà essere rientrata, Silvia (Luisa Amatucci) dovrà fare i conti con un'altra terribile notizia che la getterà nello sconforto più totale. La donna potrà però contare sul sostegno di qualcuno a lei molto caro.

Grazie ad Ornella (Marina Giulia Cavalli), Rossella (Giorgia Gianetiempo) avrà un'ulteriore conferma del pessimo carattere di Riccardo (Mauro Racanati).

Cerruti (Cosimo Alberti) si preparerà a troncare la sua relazione, appena iniziata.

Martedì 14 febbraio: una sorpresa per San Valentino

Manuela (Gina Amarante) soffrirà molto a causa della decisione di Niko (Luca Turco) di tenerla a distanza. Nel frattempo Micaela porterà scompiglio tra le tre sorelle Cirillo, mentre Serena (Miriam Candurro) riceverà una splendida sorpresa per San Valentino.

Nonostante continui a dare in escandescenze sul lavoro, Riccardo riuscirà a trovare il modo per farsi perdonare da Rossella.

Michele (Alberto Rossi) mostrerà un rinnovato interesse per Silvia (Luisa Amatucci). Quest'ultima però, per quanto si senta lusingata, dovrà destreggiarsi tra una possibile nuova crisi per il Vulcano e la sua relazione con Giancarlo.

Mercoledì 15 febbraio: Micaela aiuta Manuela

Raffaele (Patrizio Rispo) e Viola (Ilenia Lazzarin) saranno chiamati a testimoniare nel processo contro Lello Valsano (Gianluca Pugliese), tuttavia qualcosa non andrà come previsto.

Silvia si sentirà nuovamente attratta da Michele ma preferirà tenerlo a distanza per non ricadere in vecchi errori.

Intanto Riccardo, per amore di Rossella, proverà ad appianare le sue divergenze con Ornella.

Nel frattempo Micaela, pur di aiutare Manuela, troverà un escamotage atto a farle dimenticare Niko una volta per tutte.

Giovedì 16 febbraio: Clara torna nel suo quartiere di origine

Clara (Imma Pirone) si troverà costretta a tornare nel quartiere dove è cresciuta, mettendo in forte apprensione Alberto.

Dopo la sua testimonianza, Viola vivrà un momento di crisi e si autoconvincerà del fatto di avere aiutato involontariamente Valsano.

Un imprevisto potrebbe intanto rovinare i festeggiamenti per il matrimonio tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano).

Venerdì 17 febbraio: Alberto contro Eduardo

Come previsto da Alberto (Maurizio Aiello), Clara andrà incontro a un problema nel suo quartiere. Palladini deciderà quindi di intervenire per difendere la sua compagna da Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna). L'avvocato inoltre, non fidandosi di quest'ultimo, inizierà a indagare per scoprire che cosa nasconde.