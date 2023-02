Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 13 al 17 febbraio, rivelano che verrà presentato agli spettatori un nuovo personaggio: Eduardo Sabbiese, il quale avvicinerà Clara.

Silvia sarà sconvolta da una terribile notizia, ma potrà contare sul sostegno di Michele. La vicinanza con il suo ex però inizierà a mandarla in confusione e la spingerà a fare chiarezza sui propri sentimenti.

Micaela ricorrerà ad un escamotage per far dimenticare Niko a Manuela. Nel frattempo Serena riceverà un'inaspettata sorpresa per San Valentino.

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 febbraio: arriva Eduardo

Dopo essere uscita incolume dallo scontro a fuoco, Clara (Imma Pirone) si troverà costretta a doversi recare nuovamente nel quartiere dove è cresciuta. La donna deciderà di correre il rischio e raggiungere i luoghi della sua infanzia da sola, nonostante il parere contrario di Alberto (Maurizio Aiello).

Le anticipazioni rivelano che Clara, una volta sul posto, verrà avvicinata da un misterioso individuo che risponde al nome di Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna). In quel momento però interverrà Alberto che difenderà la sua compagna dall'uomo.

Attualmente non vengono forniti altri dettagli a riguardo, ma c'è la conferma che Palladini, non fidandosi di lui, inizierà a indagare per scoprirne di più

Un posto al sole, trame 13-17 febbraio: Michele e Silvia si riavvicinano

Nei prossimi episodi di Upas, l'allarme al Vulcano sembrerà rientrare.

Silvia (Luisa Amatucci) potrà finalmente guardare al futuro con ritrovato entusiasmo. Purtroppo però una nuova cattiva notizia funesterà la donna. In questo delicato momento, la proprietaria del Vulcano potrà però contare sul sostegno di Michele (Alberto Rossi).

Riguardo a quest'ultimo, la donna avrà sentimenti contrastanti.

Se da un lato si sentirà in colpa, considerata la sua relazione con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), dall'altro si renderà conto di provare ancora qualcosa per il suo ex. In virtù di ciò Silvia deciderà di allontanare nuovamente Michele per non dargli false speranze.

Serena riceva una sorpresa per San Valentino

Nella puntata di martedì 14 febbraio, Serena (Miriam Candurro) si appresterà a ricevere una sorpresa spiazzante che la riempirà di felicità.

Manuela (Gina Amarante) faticherà a riprendersi dalla delusione, scaturita dalla decisione di Niko (Luca Turco) di stare lontano da lei. Nel frattempo Micaela metterà zizzania tra le tre sorelle ed escogiterà un modo per far dimenticare, una volta per tutte, Poggi alla sua gemella.