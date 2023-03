Chi è l'eliminato della terza puntata del serale di Amici 2023? Sabato 1° aprile andrà in onda in prime time su Canale 5 un nuovo appuntamento con il talent show Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi, durante il quale ci sarà spazio per nuove sfide.

Questa volta, però, la padrona di casa ha scelto di cambiare il meccanismo, così al termine della serata è prevista una sola eliminazione definitiva.

Il ballottaggio eliminatorio prevede la presenza di Samu e Wax, due allievi che hanno saputo far breccia nel cuore degli spettatori del talent show.

Terza puntata serale Amici 2023: ballottaggio tra Wax e Samu

Le anticipazioni sulla registrazione della terza puntata di Amici 2023 rivelano che soltanto un allievo ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola e rinunciare così alla possibilità di conquistare il montepremi finale.

Ramon, Wax e Samu sono i tre concorrenti che al termine delle manche di questa settimana hanno avuto la peggio e si sono ritrovati in bilico.

Di questi tre, però, il primo a salvarsi è stato Ramon: il ballerino della prof Alessandra Celentano ha così conquistato l'accesso alla prossima puntata del talent show, in programma sabato 8 aprile.

Al ballottaggio finale per l'eliminazione sono rimasti Samu e Wax: uno dei due ha dovuto dire addio definitivamente alla gara, ma il verdetto finale non è stato svelato in trasmissione.

'Samu ha lasciato la scuola', il retroscena di Venza su Amici 2023

Maria De Filippi avrebbe rivelato il nome dell'eliminato solo al rientro dei concorrenti in casetta, un po' come è accaduto in queste settimane di programmazione con la seconda eliminazione definitiva.

Chi ha avuto la peggio tra i due allievi? A svelare un retroscena sulla registrazione di questa terza puntata del serale è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza sul suo profilo Instagram.

"Ho saputo che a lasciare la scuola è stato Samu", ha scritto Venza nel suo messaggio social, pur non dando per certa la notizia al 100%.

"Se c'è stato un eliminato allora è Samu", ha aggiunto ancora l'esperto di gossip senza nascondere che questa puntata, essendo quella del 1° aprile, potrebbe anche essere caratterizzata dall'assenza di eliminati.

I fan di Amici 2023 polemici per l'eliminazione tra Wax e Samu

In attesa del verdetto finale dei vari giurati di questa edizione, i fan social di Amici 2023 non hanno affatto gradito questa scelta di mettere a rischio due volti amati dal pubblico.

"Davvero ingiusto mettere al ballottaggio Wax e Samu, quando ci sono altri concorrenti meno talentuosi che meriterebbero di andare via", ha scritto un utente sui social.