Cosa succederà nell'ultima puntata di Amici 2023 in programma domenica 12 marzo su Canale 5? Le anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi rivelano che tutti i concorrenti si sono rimessi in gioco in vista del serale.

La produzione, infatti, ha scelto di revocare la fatidica e bramata maglia d'oro del serale a tutti coloro che l'avevano già conquistata in queste settimane, per far sì che fossero i professori ad avere l'ultima parola e a decretare i nomi dei 15 ammessi allo show di prime time.

15 allievi ammessi al serale: anticipazioni Amici 2023 ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'ultima puntata di Amici 2023 in programma domenica 12 marzo su Canale 5, rivelano che tutti i concorrenti sono stati chiamati ad esibirsi di nuovo e a mettersi in gioco in vista del serale, nonostante avessero già conquistato la maglia nelle settimane precedenti.

La puntata è stata divisa così in gironi: a turno sono stati chiamati ad esibirsi al centro dello studio e, coloro che ottenevano una media complessiva di voti che si aggirava sull'8, potevano riavere la maglia oro che avrebbe permesso loro di accedere allo show di prime time.

La produzione, per quest'anno, ha scelto di far accedere al serale solo 15 allievi: i professori avrebbero scelto la classe ufficiale ma, nel corso della registrazione è stato detto che non per forza avrebbero dovuto promuovere quindici concorrenti.

Chi è stato ammesso al serale: anticipazioni Amici 2023 del 12 marzo

Le anticipazioni sul talent show Mediaset rivelano che, i primi ad aver ricevuto la maglia per l'accesso al serale sono stati: Federica, Maddalena, Angelina e Isobel.

Nel secondo girone, invece, ad ottenere la maglia oro per il serale sono stati: Mattia, Aaron e Wax.

Nel terzo girone, invece, la maglia è stata conquistata da Ramon, Piccolo G e Alessio.

Quarto e ultimo girone, invece, ha visto il trionfo di Megan, Ndg, Samu, Gianmarco e Cricca.

Sono questi i 15 allievi di Amici 22 che hanno conquistato l'accesso allo show di prime time del talent show, la cui partenza è in programma da sabato 18 marzo su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi.

Benedetta eliminata ma resta: anticipazioni Amici 2023 del 12 marzo

Durante la registrazione dell'ultima puntata di Amici 2023 del 12 marzo, c'è stato spazio anche per due eliminazioni.

Il cantante Niveo è stato fatto fuori definitivamente dallo show, così come la ballerina Benedetta.

Tuttavia, quest'ultima, ha potuto godere di un privilegio inaspettato: Maria ha scelto di arruolarla nel cast del serale come professionista e, nonostante l'eliminazione per volere dei professori, ballerà con Mattia Zenzola durante le varie puntate previste di questa edizione.