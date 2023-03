In vista della registrazione del 2° serale di Amici 22, sono iniziate le assegnazioni dei "guanti di sfida" della settimana. Il 20 marzo, infatti, Wax ha scoperto che Rudy intende contrapporlo ancora una volta ad Aaron: Arisa non ha accettato la prova del collega e ha risposto piccata alle sue critiche. Tra i due cantanti della scuola, però, è già "guerra": in casetta c'è stato un vivace scambio di battute sull'atteggiamento che Matteo ha avuto dopo aver incontrato la sua insegnante nella scuola.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Giovedì 23 marzo sarà registrata la seconda puntata del serale di Amici, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 sabato 25.

Megan e NDG sono stati i primi a lasciare la scuola: la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré ha preferito Federica alla ballerina e al cantante che sono finiti al ballottaggio pochi giorni fa.

Nel corso delle tre manche che hanno visto trionfare la squadra Zerbi-Celentano, gli allievi si sono esibiti in vari "guanti di sfida": Isobel e Maddalena hanno ballato sui tacchi, Aaron e Wax si sono confrontati sul canto.

Questo faccia a faccia, però, è stato giudicato iniquo dalla commissione interna perciò Rudy ha pensato bene di riproporlo per il secondo appuntamento serale, anche se con qualche modifica. L'insegnante ha concesso al cantante avversario di usare l'autotune ma non di creare una messa in scena per distogliere l'attenzione dei giudici dall'intonazione.

I commenti dei titolari di Amici

Nella lettera con la quale è stato ufficializzato il "nuovo" guanto di sfida, Zerbi ha dato a Wax dell'arrogante: il professore non ha apprezzato l'atteggiamento che l'allievo e Arisa hanno avuto in studio quando la giuria gli ha dato torto.

"Lui è così. Io sono un artista e mi teme. Comunque, i giudici hanno annullato quel guanto", ha detto il ragazzo nel corso del daytime che è andato in onda il 20 marzo.

Il cantautore milanese ha anche incontrato la sua insegnante per decidere insieme se accettare o meno la sfida lanciata da Rudy: Arisa non ci ha pensato due volte e ha fatto sapere che rifiuterà quest'ennesimo confronto perché non lo reputa giusto e neppure equo.

Quando Wax è tornato in casetta, Aaron si è informato su cosa era appena successo e ha chiesto con insistenza il "verdetto" della prof di canto.

"Non l'ha accettato, basta. Vuoi che te lo ripeto per la terza volta?", ha sbottato l'allievo davanti alle telecamere.

Chi rischia l'eliminazione da Amici

Wax ha reagito con stizza all'insistenza di Aaron, ma soprattutto non ha apprezzato il commento che ha fatto sulla sua tutor.

"Questa è una scuola, perché non ti metti in gioco? Se mi dicono di fare le barre o di esibirmi con oggetti strani, io lo faccio", ha sentenziato l'allievo di Zerbi.

Tra i due cantanti la rivalità è alle stelle e il serale è iniziato solo da pochi giorni: la sensazione che hanno molti fan è che questo dualismo sarà una delle dinamiche principali del prime time di quest'anno, un po' come lo è stato quello tra Luigi Strangis e Alex Wyse nella passata edizione.

Un altro spunto che ha offerto il daytime odierno di Amici riguarda le eliminazioni che avverranno giovedì prossimo. Nel riflettere con i compagni su come andrà la gara nel secondo appuntamento, Cricca si è detto sicuro del fatto che lui sarà uno dei due che andranno a casa al termine delle tre manche della serata.

"Io sono messo male, attualmente se vado al ballottaggio perdo con chiunque", ha dichiarato il giovane al rientro in casetta dalla puntata che l'ha visto protagonista dello spareggio della prima partita con Megan.