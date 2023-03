Accantonata la prima puntata del serale, nella scuola di Amici già si pensa alla prossima: il daytime del 20 marzo, infatti, ha aggiornato i telespettatori su quello che è successo nei giorni scorsi in casetta e dopo le eliminazioni di Megan e NDG.

Cricca, che si vocifera sia in crisi con la fidanzata Isobel, ha detto di sentirsi fortemente a rischio perché nella sua squadra ci sono degli allievi piuttosto forti. Zerbi, invece, ha lanciato un altro guanto di sfida a Wax per dimostrare che l'allievo di Arisa non è in grado di cantare bene come i "suoi" Aaron e Piccolo G.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Il pomeridiano di Amici che è andato in onda lunedì 20 marzo è iniziato con il racconto delle reazioni dei ragazzi alla doppia eliminazione della prima puntata serale: Gianmarco ha pianto pensando che non vedrà Megan per un po', Wax si è isolato per piangere per l'amico NDG.

In casetta, poi, alcuni titolari hanno cominciato a fantasticare su quello che accadrà durante la prossima registrazione (prevista per giovedì 23): Cricca, in particolare, si è detto certo del fatto che sarà lui il prossimo ad uscire.

"Sto nella m.. Con chiunque vado al ballottaggio, perdo", ha riflettuto il cantante, trovando l'appoggio di Aaron e di altri compagni.

La provocazione del professore di Amici

Ancora attimi di tensione nella casetta di Amici: nel corso del daytime del 20 marzo tra Wax e Aaron c'è stato un vivace scambio di frecciatine.

Maria De Filippi ha letto ai ragazzi le motivazioni con le quali Rudy ha deciso di lanciare un altro guanto di sfida al cantante di Arisa: secondo il prof.

Zerbi, il giovane è arrogante e non accetta le critiche proprio come la sua tutor. Se il titolare della scuola si è detto pronto a preparare la prova, la sua insegnante di riferimento l'ha persuaso da questa idea, spiegandogli che deve rifiutarla perché non deve dimostrare niente a nessuno.

Arisa, in particolare, non accetta che il collega limiti il suo allievo nell'uso dell'autotune e della messa in scena: "Io intendo lanciare un guanto ad Aaron sulla scrittura.

Loro hanno paura di te, per questo ti vogliono frenare. Devi esibirti sempre al massimo, quindi questo lo rifiutiamo".

"Hai ragione, lui è arrogante. Forse è vero che non so cantare, ma io sono un artista e lui mi teme", ha detto ancora il ragazzo su Rudy.

Tensione tra i protagonisti di Amici

Quando Wax è rientrato in casetta, Aaron gli ha chiesto insistentemente se intendeva accettare o meno il guanto di Rudy: il cantante di Arisa ha tentennato un po' e poi ha raccontato la verità, ovvero che la sua insegnante l'ha convinto a rifiutare la prova perché non sarebbe stata equa.

Tra i due allievi della scuola sono volate occhiatacce e frecciatine, a riprova del fatto che sono tra i protagonisti del serale.

Il 18 marzo la giuria esterna ha dato ragione ad Arisa, definendo non giusta la prova richiesta da Zerbi: Cristiano Malgioglio, in particolare, ha dato del "cattivo" al professore che vorrebbe mettere in difficoltà Wax privandolo delle scenografie che solitamente lo accompagnano sul palco.

La parte finale del pomeridiano di Amici è stata dedicata alla coppia Federica-Piccolo G: i due si sono un po' allontanati nell'ultimo periodo ma, forti del sentimento che provano l'uno per l'altra da mesi, hanno deciso di appartarsi in una stanza per provare a chiarire la situazione.

Dopo una lunga conversazione, tra i cantanti del cast della ventiduesima edizione è tornato il sereno: i telespettatori hanno potuto vedere i dolci baci che si sono scambiati in casetta dopo aver fatto pace. Cricca è uscito in giardino e ha interrotto il momento romantico che i compagni stavano vivendo dicendo: "Vi ho beccati".