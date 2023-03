Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di aprile. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà una serie di modifiche sia in daytime che in prime time, ma per la gioia dei fan de Il Paradiso delle signore 7 non ci saranno variazioni legate alla messa in onda della soap opera pomeridiana con Vanessa Gravina.

Cambiamenti invece nel prime time domenicale, dove arriverà il gran finale della prima stagione di Resta con me con Francesco Arca.

Stop per Resta con me con Arca: cambio programmazione Rai aprile

Il cambio programmazione Rai del mese di aprile porta alla chiusura di Resta con me, la serie televisiva scritta da Maurizio De Giovanni che in queste settimane di messa in onda ha registrato ottimi ascolti in prime time, toccando anche punte di quasi quattro milioni di spettatori.

La serie saluterà il pubblico con un doppio appuntamento speciale in programma domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023, quando andranno in onda la settima e l'ottava puntata di questa prima stagione.

A quel punto calerà il sipario sulla fiction che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico e non si esclude che la Rai possa metterne in cantiere una seconda stagione.

Di domenica sera al posto di Resta con me ci sarà spazio per una serie di fiction in replica che occuperanno così la fascia del prime time.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma: cambio programmazione Rai aprile

Il cambio programmazione del mese di aprile porterà a delle variazioni anche in daytime, che tuttavia non riguarderanno la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7.

Da quanto apprende Blasting News, nonostante l'avvicinarsi del periodo di Pasqua il Paradiso non si fermerà e non subirà delle variazioni di palinsesto nella fascia del primo pomeriggio.

La messa in onda resta confermata durante la Settimana Santa, così come ci sarà spazio per un nuovo episodio anche durante il giorno di Pasquetta,

Nessuno stop per la soap che tutti i giorni appassiona una media di quasi due milioni di spettatori in daytime.

L'appuntamento con la settima stagione non si fermerà neppure il 25 aprile, giorno in cui si festeggerà l'anniversario della liberazione d'Italia: la messa in onda di un nuovo episodio è comunque confermata nel daytime della rete ammiraglia.

Chiude Il cantante mascherato: cambio programmazione Rai aprile

Al sabato sera durante il mese di aprile si arriverà al gran finale della quarta edizione de Il cantante mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci.

La sesta e ultima puntata sarà trasmessa sabato 22 aprile, dopodiché calerà il sipario sullo show che in queste prime settimane ha registrato ascolti ben al di sotto delle aspettative, con una media di soli 2,2 milioni di spettatori a settimana.

A tal proposito, come rivelato da Dagospia, ci sarebbero poche chance di rivedere il programma nel corso della prossima stagione televisiva.

Dopo il crollo ascolti di quest'anno, sembrerebbe che la Rai abbia deciso di non mettere in cantiere un'ipotetica quinta edizione, quest'anno sconfitto dal serale di Amici 22, che viaggia su una media del 28-29% di share contro il 17% registrato dal programma della Carlucci al sabato sera.