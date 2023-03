Chi ci sarà nel cast de Il paradiso delle signore 8 e chi invece rischia di uscire di scena? L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 è confermato nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024.

La Rai ha dato il via libera alle nuove puntate della soap, e secondo quanto apprende Blasting News le riprese della prossima stagione sono in programma a partire dal mese di maggio e andranno avanti per tutta l'estate.

La Rai conferma l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 in daytime

Dopo il buon successo della settima stagione premiata dal pubblico con ascolti soddisfacenti, la Rai ha scelto di mettere in cantiere l'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore.

Le nuove puntate andranno a coprire l'intera durata della stagione televisiva 2023/2024: si partirà come di consueto a metà settembre e si andrà avanti fino a maggio.

I colpi di scena non mancheranno e nel corso dell'ottava stagione della soap opera non si esclude che possano esserci dei cambiamenti legati al cast.

Alcuni volti noti della soap sono già confermati, altri potrebbero ritornare dopo un periodo di assenza e qualcun altro potrebbe lasciare definitivamente il cast.

Chi c'è nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Chi tornerà nel cast de Il Paradiso delle signore 8? Al momento è confermata la presenza della Contessa Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina.

La dark lady della soap opera pomeridiana di Rai 1 continuerà a essere al centro delle trame e sarà protagonista anche per la sua storia d'amore con Marcello Barbieri, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore in maniera definitiva.

In attesa di scoprire quale sarà l'evolversi di questa storia d'amore e se si arriverà alle nozze nel corso dell'ottava stagione, le prime anticipazioni rivelano che ci sarà spazio anche per la riconferma di Irene.

Il personaggio interpretato da Francesca Del Fa continuerà a essere uno dei volti di punta della prossima stagione.

Gloria e Stefania in bilico nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Al contrario la presenza di Gloria e Stefania al momento sarebbe in bilico. I due personaggi della soap sono usciti di scena nel corso della settima stagione: Stefania, dopo la fine della sua relazione con Marco, ha scelto di trasferirsi stabilmente in America mentre Gloria ha deciso di mollare il suo lavoro al Paradiso per stare un po' di tempo con sua figlia.

La loro presenza nel corso della settima stagione potrebbe essere in bilico: al momento non vi sono certezze su un ritorno in scena di Stefania e Gloria, anche se i fan della soap opera si augurano di poterle rivedere ancora nel cast dell'ottava stagione.