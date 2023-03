Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di aprile 2023, dove ci sarà spazio per il gran finale della prima stagione di Resta con me.

Si avvia verso le battute conclusive di questa settima stagione anche l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 che non si fermerà neppure durante il periodo di Pasqua.

Il Paradiso delle signore non si ferma a Pasqua: cambio programmazione Rai aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di aprile 2023, interesserà la messa in onda de Il paradiso delle signore 7, che si avvia ormai verso le battute finali di questa fortunata stagione.

L'appuntamento con la soap opera saluterà il suo pubblico il prossimo 5 maggio con la programmazione dell'ultima puntata in prima visione assoluta, dopodiché calerà il sipario su questa settima stagione che ha ottenuto ottimi ascolti nella fascia del primo pomeriggio.

Sta di fatto che, in vista delle festività pasquali, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 non subirà delle modifiche in daytime.

La soap opera è confermata regolarmente nella fascia del primo pomeriggio durante la settimana Santa di Pasqua e anche in occasione del lunedì di Pasquetta.

Resta con me chiude i battenti: cambio programmazione Rai aprile

E poi ancora, il mese di aprile porterà a delle modifiche e cambiamenti legati alla programmazione di prime time della domenica sera.

La fiction Resta con me, che vede protagonista Francesco Arca, saluterà il suo affezionato pubblico con un doppio appuntamento speciale in prime time.

Domenica 3 e lunedì 4 aprile sono previste le ultime due puntate della prima serie che, dal punto di vista auditel, sta registrando punte del 20% di share.

A seguire, poi, nella domenica sera di Rai 1 ci sarà spazio per il debutto di un'altra serie televisiva molto attesa dal pubblico.

Trattasi di Vivere non è un gioco da ragazzi, con protagonista Claudio Bisio: la messa in onda di questo nuovo prodotto è in programma dal 16 aprile in poi in prime time.

I Bastardi di Pizzofalcone 4 potrebbe anticipare ad aprile 2023

E poi ancora, le anticipazioni riguardanti la programmazione Rai del mese di aprile, rivelano che potrebbe esserci spazio per la messa in onda delle nuove puntate de I bastardi di Pizzofalcone 4 con Alessandro Gassmann.

La Serie TV poliziesca, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, potrebbe anticipare la messa in onda nel prime time di Rai 1, dalla stagione autunnale a quella primaverile.

A svelarlo è stata l'attrice Miriam Candurro, ben nota al pubblico anche per la sua partecipazione alla soap opera Un posto al sole in onda tutte le sere con grande successo su Rai 3.

A quanto pare, infatti, la Rai potrebbe decidere di mandare in onda in anticipo gli appuntamenti con la serie televisiva Rai che, nel corso delle stagioni precedenti, ha sempre ottenuto ottimi ascolti in prime time, toccando anche punte del 25% di share con oltre cinque milioni di spettatori in prime time.

Su Rai 2, invece, ci sarà una variazione di palinsesto per lo show Viva Rai 2, condotto tutte le mattine da Fiorello con la partecipazione di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

Viva Rai 2 con Fiorello si ferma per Pasqua: cambio programmazione Rai aprile

Lo show sarà sospeso dal 6 all'11 aprile 2023, ossia durante la settimana di Pasqua, per poi riprendere la sua regolare programmazione televisiva dal 12 aprile in poi, come sempre nella fascia mattutina che va dalle 7:15 alle 8:00.

Trattasi di uno degli show di maggiore successo di questa stagione televisiva Rai: nonostante la messa in onda nella fascia mattutina, ogni giorno sono ben 900 mila gli spettatori che seguono il programma di Fiorello.

Lo share dello show si aggira tra il 18 e il 20% con picchi che hanno superato anche il muro del milione di spettatori e toccato il 25% durante la messa in onda su Rai 2.

La messa in onda di Viva Rai 2, per questa stagione televisiva, è in programma fino ai primi di giugno in diretta sulla seconda rete della tv di Stato, dopodiché ci sarà la pausa estiva ma non si esclude che lo show di Fiorello possa tornare in onda di nuovo da settembre in poi per la stagione 2023/2024.

Sempre su Rai 2, si avvierà verso le battute finali la prima edizione di Bella Mà, il talk show pomeridiano condotto da Pierluigi Diaco, pronto a salutare il pubblico venerdì 5 maggio.