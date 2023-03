Antonella Fiordelisi protagonista di una gaffe social dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 7. In queste ore, la giovane influencer si è resa protagonista di un episodio che non è passato inosservato tra i numerosi fan del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nel postare degli scatti col suo fidanzato Edoardo Donnamaria, ha scelto di condividere anche una dedica speciale per il suo amato, utilizzando però una frase che in passato aveva usato già con il suo ex Chiofalo.

La gaffe di Antonella Fiordelisi per Edoardo dopo il Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, terminata la sua avventura all'interno della casa del GF Vip, Antonella ha subito ripreso in mano le redini della sua vita e in particolar modo la sua storia d'amore con Edoardo Donnamaria.

Dopo essersi conosciuti e innamorati all'interno della casa di Cinecittà, i due hanno scelto di viversi questa storia d'amore lontani dai riflettori del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini e in questi giorni si sono resi particolarmente attivi sui social, dove condividono scatti della loro quotidianità insieme.

A colpire e spiazzare i fan, però, è stata la gaffe che ha visto protagonista Antonella Fiordelisi: la concorrente, nel cimentarsi in una dedica d'amore per il suo fidanzato, ha utilizzato la stessa frase che in passato aveva già usato per il suo ex Francesco Chiofalo.

La stessa dedica d'amore di Antonella per Edoardo e il suo ex Chiofalo

La giovane influencer ha pubblicato uno scatto che la ritrae al fianco del suo fidanzato, con una dedica speciale che ha subito indignato i numerosi fan social.

"Grazie a te so cos'è l'amore", ha scritto Antonella sui social parlando della relazione con Donnamaria che sembra procedere a gonfie vele anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Peccato, però, che i numerosi fan social si siano accorti subito che quelle stesse parole, Antonella le avesse utilizzate qualche anno fa per un'altra dedica d'amore, rivolta al suo ormai ex fidanzato Francesco Chiofalo.

"Se so cosa è l'amore è grazie a te", aveva scritto in quella occasione Antonella in un altro post che i fan hanno tirato fuori in queste ore.

Antonella al centro della prossima puntata del GF Vip

Intanto, cresce l'attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip 7 in programma lunedì 27 marzo su Canale 5.

Al centro dell'attenzione potrebbe esserci proprio Antonella Fiordelisi che, dopo la sua inaspettata eliminazione dal cast del reality show Mediaset, potrebbe ritrovarsi protagonista di un "uno contro tutti" con gli altri concorrenti che sono rimasti in gara, molti dei quali considerati dei suoi "nemici".