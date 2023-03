Il Paradiso delle Signore continua la sua messa in onda su Rai 1 e le anticipazioni del 5 aprile si concentrano su Gemma, che ha deciso di convolare a nozze con Roberto Landi, in modo da crescere il bambino che aspetta insieme a lui. Con Marco non sembra esserci speranza, anche se è tornato a Milano. Tuttavia, la giovane Zanatta sarà spiazzata da ciò che verrà a sapere sul conto dell'ex fidanzato. Nel frattempo, Vito è pentito di non aver messo al corrente Maria della verità e cerca in ogni modo di farsi perdonare. Chiede scusa anche a Francesco, ma la situazione sfugge di mano in maniera imprevista.

E poi ancora Irene, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio, invita il fidanzato Alfredo a una cena in famiglia.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Ezio e Veronica mentono a Gemma

Marco e Stefania si sono lasciati e il primo a saperlo è stato Tancredi, che già aveva forti sospetti. Tuttavia, il motivo della fine della loro relazione non è stato ancora svelato. Pare che il giovane Sant'Erasmo abbia qualcosa di piuttosto importante da nascondere. Come raccontano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore anche Ezio e Veronica verranno a conoscenza di questa triste notizia ma, per la tranquillità di Gemma, decideranno di non dirle nulla. Forse, temono anche che Gemma possa tornare sui suoi passi rispetto il matrimonio con Roberto, sapendo che tra Marco e Stefania è addio e questo rischio deve essere evitato a tutti costi.

Vito disperato per Maria nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Maria è furiosa e amareggiata per quanto appreso su Vito. Nonostante le ripetute scuse di Lamantia, non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi per perdonarlo. Troppa la delusione per la giovane Puglisi, che già tanto ha sofferto per Rocco. Tuttavia, Vito non si arrende e chiede umilmente perdono anche a Francesco, ignaro che si sia innamorato della sua fidanzata.

Irene invita Alfredo a casa sua con i genitori per le presentazioni ufficiali.

Il Paradiso delle signore spoiler: Gemma scopre la verità su Marco

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata che andrà in onda il 5 aprile su Rai 1, vedremo Vittorio accettare la proposta di Ezio. Per lui si apre una nuova avventura.

Matilde viene a sapere della novità ed è piuttosto delusa da Conti, che non l'ha neanche avvisata della sua decisione. Infine, Gemma, nonostante i tentativi di Ezio e Veronica di nascondere la verità, scopre che Marco e Stefania si sono lasciati e ne rimane spiazzata. Che ne sarà delle sue nozze con Roberto? Non resta che attendere le prossime puntate della soap per vedere come evolveranno le trame.