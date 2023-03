Lino Guanciale e Alessandro Cattelan "finiscono" all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Questo è quanto si è visto nel corso dell'ultima puntata di "Stasera c'è Cattelan", lo show di seconda serata in onda su Rai 2, dove il conduttore e il protagonista de "Il Commissario Ricciardi ", si sono cimentati in uno sketch che non è passato inosservato sui social.

Cattelan e Guanciale, in versione "fantasmi", hanno fatto irruzione nel giardino della casa più spiata d'Italia e non si sono fatti problemi a prendere in giro i vari concorrenti di questa settima edizione.

Lo sketch di Lino Guanciale e Cattelan: i due finiscono nella casa del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, durante l'appuntamento con "Stasera c'è Cattelan" trasmesso il 7 marzo in seconda serata, il conduttore e il suo ospite Lino Guanciale si sono resi protagonisti di una "fiction immaginaria" che si è svolta all'interno della casa di Cinecittà.

"Questa è la storia di un fantasma con una porta rossa", ha spiegato Cattelan facendo riferimento a due fiction di successo di Lino Guanciale.

Ad un certo punto i due sono finiti all'interno dell'abitazione del Grande Fratello Vip e non sono mancate delle frecciatine al cast di questa settima edizione in onda su Canale 5.

I concorrenti del GF Vip presi in giro da Cattelan e Guanciale (Video)

"Questa è una casa in condivisione in cui ci sono coinquilini famosissimi", ha esclamato Cattelan nello sketch in cui doveva convincere Lino Guanciale a prendere questa casa.

"I nomi? Pensa che qui ci abitano: Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon.

Poi c'è stata Nicole Murgia, Sarah Altobello", ha proseguito ancora Cattelan prendendo in giro i protagonisti del Grande Fratello Vip.

Insomma, il reality show Mediaset fa "irruzione" anche sulle reti Rai e il video non è passato inosservato tra i fan social.

La frecciatina di Cattelan sugli ascolti del Grande Fratello Vip 7: il reality perde contro Ricciardi 2

Sempre nel corso dell'intervista che Cattelan ha fatto a Guanciale durante la puntata di ieri del suo show, ha citato anche gli ottimi ascolti registrati da Il Commissario Ricciardi 2 che, al debutto ha ottenuto più di quattro milioni di spettatori in prime time.

"Siete andati bene, avete battuto il GF Vip", ha sottolineato Cattelan evidenziando il fatto che il reality show condotto da Alfonso Signorini ha registrato una media di tre milioni di spettatori in prime time, perdendo così la sfida diretta contro la fiction con Lino Guanciale, che andrà avanti ancora per tre settimane in prime time sulla rete ammiraglia Rai ma non sfiderà la finalissima del reality show Mediaset.