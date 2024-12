Terminata la 18ª puntata del Grande Fratello, Jessica Morlacchi si è isolata in sauna con Pamela Petrarolo, rivelandole che eviterà qualsiasi tipo di confronto con Luca Calvani per non rischiare di far trapelare un episodio accaduto lontano dai riflettori tra loro. Incalzata dalla showgirl, Jessica ha confessato: "Dietro la tenda mi ha baciata vicino alla bocca".

Il segreto di Jessica e Luca

Durante la puntata del GF, Jessica e Luca hanno avuto un confronto sul loro rapporto e sul fatto che non si parlino più.

I due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro e, nel dopo puntata, Jessica si è sfogata con Pamela Petrarolo: "Io devo parlare con Luca?

E che gli dico? Poi è meglio di no, perché a me qualcosa poi mi scappa". Jessica ha spiegato che fra lei e Luca è accaduta una cosa lontano dai riflettori, ma fino a oggi ha preferito evitare di raccontare l'episodio davanti alle telecamere per non metterlo in difficoltà con il suo compagno. Incalzata da Pamela, Jessica ha confessato: "Dietro la tenda mi ha baciata vicino alla bocca, ma io non ho fatto nulla". Vista la situazione che si è creata, Jessica ha ammesso che cercherà di avere un rapporto civile con il coinquilino, ribadendo di avere protetto Luca: "Al mio racconto di stasera mancano dei pezzi, delle cose che se le dico darei molto fastidio".

Il botta e risposta in diretta

In apertura di puntata, Alfonso Signorini ha cercato di capire cosa sia accaduto tra Jessica e Luca per portarli a non rivolgersi più parola.

Incalzata dal conduttore, Jessica ha spiegato che la sua non è una questione di gelosia nei confronti di Luca, ma si è sentita tradita da una persona con la quale aveva instaurato un determinato rapporto. Dal canto suo, Luca ha ribadito che non accetta imposizioni su con chi deve parlare, chiedendo rispetto per il suo compagno.

I commenti post puntata

Nel post puntata, in confessionale, Jessica ha commentato con amarezza quanto accaduto in diretta: "Nella clip ho visto un Luca diverso da quello che ho conosciuto io. Ho visto una persona che sta mettendo un punto alla nostra amicizia per difendere una cosa indifendibile". Helena Prestes, invece, è stata pungente contro Jessica: "Penso che sia una persona ingrata nei confronti di Luca".

Mariavittoria Minghetti ha invece spezzato una lancia a favore della sua amica: "Se Jessica si arrabbia in quel modo, è perché tra i due è accaduto qualcosa che non sappiamo e quindi sta cercando di tutelarlo. Lei da persona intelligente non penso che si arrabbi in quel modo senza un valido motivo".