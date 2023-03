Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 27 marzo, c'è stato un faccia a faccia tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. In seguito alla piega che ha preso il confronto-scontro, l'influencer siciliana ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter tornare dai suoi compagni d'avventura poiché riteneva gli argomenti trattati di "basso livello".

Botta e risposta tra Micol e Antonella

Per tutta la diretta, Micol è stata più volte punzecchiata da Antonella. Durante il faccia a faccia Antonella Fiordelisi ha esordito: "Fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa".

Successivamente ha sostenuto di avere accettato un nuovo confronto poiché in settimana ha sentito più volte la "rivale" parlare male di lei. Antonella ha precisato di essere stata eliminata per mano dei suoi stessi fan e non per gli haters.

Inoltre, ha messo al corrente Micol che Edoardo Donnamaria ha rimosso il follow a lei e alla sorella. A quel punto Fiordelisi ha proseguito con gli attacchi nei confronti di Micol: "Tu non sei invidiosa, ma gelosa". A detta sua, Micol non avrebbe accettato che Donnamaria ora sia fidanzato con una esteticamente più bella di lei.

La replica di Incorvaia

Dopo avere lasciato parlare Antonella, Micol Incorvaia ha replicato ad ogni punto. In primis, la diretta interessata si è detta dispiaciuta per il gesto di Edoardo.

Successivamente ha precisato di non avere mai parlato alle spalle di Fiordelisi. Stanca di essere continuamente interrotta, Micol Incorvaia ha fatto una richiesta specifica ad Alfonso Signorini: "Sono completamente atterrita di stare con questa qui, un livello talmente basso che non me la sento di sostenere una conversazione".

A detta dell'influencer siciliana, la conversazione ha assunto un linguaggio inadeguato ma soprattutto ha toccato argomenti senza senso. La giovane ha proseguito spiegando di essere molto imbarazzata per quanto stava accadendo. A quel punto, la sorella di Clizia Incorvaia ha ricevuto il permesso di tornare nella casa di Cinecittà e nel farlo ha lanciato un'ulteriore stoccata ad Antonella: "Goditi la vita".

Il commento di alcuni telespettatori

Sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip 7, moltissimi utenti hanno commentato il botta e risposta fra Micol e Antonella. Un utente ha affermato: "Che maleducata Fiordelisi che commenta in latino non la lascia nemmeno parlare". Un telespettatore del Reality Show ha ammesso di essere rimasto senza parole per gli insulti gratuiti pronunciati da Antonella nei confronti della "rivale".

In studio, Orietta Berti ha ribadito che Antonella ha dimostrato di essere una persona arrogante. Secondo Sonia Bruganelli, Fiordelisi continua ad essere un personaggio costruito.