Ad una settimana dalla sua uscita, Antonella è tornata nei pressi della casa del Grande Fratello Vip per dare vita ad un attesissimo faccia a faccia. L'influencer ha rivisto Micol e l'ha aggiornata su quello che è successo in settimana, soprattutto che Edoardo ha smesso di seguirla su Instagram. La ragazza è rimasta spiazzata dal livello della conversazione (incentrata su invidie, gelosie e social network) e si è detta dispiaciuta per il gesto che ha fatto Donnamaria.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La sua storia d'amore con Edoardo procede a gonfie vele e Antonella ci ha tenuto a farlo sapere anche a chi è ancora recluso tra le mura di Cinecittà.

Quando Signorini le ha dato la possibilità di riavvicinarsi alla porta rossa per avere un confronto con Micol, Fiordelisi ne ha approfittato per raccontare alcune delle tante cose che sono successe in settimana tra lei e il fidanzato.

"Ciao Biancaneve. Smettila di fare la finta santa, con me non ti sei comportata bene. Sia io che Edoardo abbiamo capito un sacco di cose fuori", ha esordito la giovane nel discorso che ha scatenato piccate reazioni.

Dopo aver ribadito che se è stata eliminata è solo perché i suoi fan non l'hanno salvata perché la vedevano soffrire, la salernitana ha aggiunto: "Edo ha levato il segui sia a te che a tua sorella. Ha capito di aver sbagliato a litigare con me per difendere voi che sparlate".

I commenti di chi guarda il Grande Fratello Vip

"Tu sei gelosa di me. La tua storia con Edoardo non è andata perché non gli piacevi. Ora lui ha la sua Ferrari e Tavassi la sua Panda!", si è concluso così il discorso col quale Antonella ha attaccato Micol durante la puntata del Grande Fratello Vip del 27 marzo.

Terminato il "freeze", la siciliana ha avuto la possibilità di rispondere ma è sembrata sin da subito molto spiazzata dalle argomentazioni scelte da Fiordelisi per criticarla.

"Non puoi capire l'imbarazzo che sto provando, dici sempre le solite cavolate. Stai facendo una pessima figura per l'ennesima volta", ha detto Incorvaia tra gli applausi del pubblico presente in studio.

"Il tuo livello è talmente basso che non so cosa risponderti, mi dispiace solo per Edoardo", ha concluso la finalista della settima edizione.

Il parere sull'ex inquilina del Grande Fratello Vip

Micol ha ricevuto il sostegno di entrambe le opinioniste del Grande Fratello Vip che, alla fine del confronto, hanno sbottato contro Antonella.

Orietta Berti, in particolare, ha detto: "Probabilmente non ha letto tutti gli articoli che sono usciti e non ha sentito il commento di Montano, altrimenti non avrebbe quest'atteggiamento baldanzoso e quell'arroganza".

La commentatrice del reality-show ha fatto riferimento ai dubbi che sono nati sul passato da sportiva di Fiordelisi dopo che alcuni giornalisti hanno scoperto che non avrebbe mai vinto una medaglia di bronzo nella scherma come lei ha raccontato. Anche il campione di Livorno ha precisato di non aver mai assistito ai trionfi della 25enne, anche perché ci sarebbe una netta differenza tra disputare gare amatoriali e competere da professionisti.

Dopo averla difesa per mesi dagli attacchi di tutti, ieri sera anche Sonia Bruganelli non ha apprezzato il comportamento dell'influencer e le ha detto: "Credo debba godersi il fuori, invece è ancora legata al gioco".

Giulia Salemi, infine, si è fatta portavoce del pensiero del popolo del web che, attraverso centinaia di tweet, ha definito "imbarazzante" l'atteggiamento di Antonella e quello che ha detto a Micol per punzecchiarla e farle sapere che Edoardo ha preso le distanze da lei.