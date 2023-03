Il papà di Edoardo, Vincenzo Donnamaria su Twitter ha commentato la squalifica del figlio dal Grande Fratello Vip 7. Stando al suo punto di vista, gli autori del programma sarebbero molto meno dilettanti di quanto la gente possa pensare. Nello specifico, la squalifica del giovane volto di Forum sarebbe stata dettata dalla voglia di attirare l'attenzione dei telespettatori.

Lo sfogo di Vincenzo Donnamaria

Il giorno seguente la 41^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 13 marzo, Vincenzo Donnamaria ha pubblicato un tweet dove ha commentato la squalifica del figlio Edoardo.

L'uomo ha esordito con una stoccata nei confronti degli autori: "Sono molto meno dilettanti di quello che pensate". Poi ha aggiunto: "Hanno emesso una sentenza ingiusta (che manco il giudice di Carnevale) creando interesse".

A quel punto Vincenzo Donnamaria ha elencato una serie di punti sul perché il figlio fosse stato squalificato: gli autori avrebbero creato un'aspettativa tra i telespettatori per vedere Edoardo in studio, non a caso sui social è finito in tendenza l'hashtag "edoinstudio". Inoltre il giorno del provvedimento disciplinare nei confronti di Donnamaria, Alfonso Signorini avrebbe dedicato la prima mezz'ora di diretta alla squalifica in modo da far salire lo share del programma.

Per Vincenzo di Donnamaria ci sarebbero anche altri atteggiamenti sospetti: la possibilità di far fare a Edoardo dei fuochi d'artificio all'esterno della casa di Cinecittà per il compleanno di Antonella e l'incontro post-puntata con Stefano Fiordelisi e Marco (rispettivamente papà della 25enne e manager-amico).

Infine il padre del giovane volto di Forum ha sostenuto che dal momento della squalifica, i telespettatori si aspetteranno qualcosa che riguardi Edoardo: un possibile ingresso durante la finale.

A tal proposito è arrivato ad una conclusione: "Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse".

I motivi della squalifica di Edoardo

Edoardo Donnamaria è stato squalificato, perché il suo atteggiamento non è stato ritenuto in linea con le nuove linee autoriali.

Nel dettaglio, il giovane aveva preparato un panino alla fidanzata, ma nel momento in cui è stato rifiutato ha reagito pronunciando una serie di parolacce.

In puntata, Alfonso Signorini ha spiegato al concorrente di avere più volte avvertito i "vipponi" di avere un atteggiamento consono al programma visto che era intervenuto anche l'editore. Nel momento in cui Donnamaria ha dato adito ad uno sfogo solamente per un panino, la produzione ha deciso di squalificarlo ad un passo dalla finale.

Edoardo ha commentato il provvedimento dicendosi frastornato, ma Vincenzo Donnamaria sostiene che la squalifica sia solo una trovata per far aumentare gli ascolti.