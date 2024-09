In attesa della quinta puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 30 settembre, sul sito del programma è stato pubblicato un confessionale di Helena Prestes in cui ha espresso un parere sul rapporto che c'è tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Li vedo sempre insieme, ma non sono gelosa". Tuttavia, la modella brasiliana ha ammesso di andarci con i piedi di piombo per evitare di soffrire.

Le dichiarazioni di Helena

Nel segreto del confessionale, Helena Prestes ha detto cosa pensa del rapporto di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Vedo lei sempre con questa energia solare, tanto che ha fatto anche la danza del sole.

Li vedo sempre insieme, ma non sono gelosa". Al tempo stesso, la modella ha ammesso di essere realmente interessa al coinquilino: "È bello andare piano per non farsi male. Cerco di andare piano, ma non sto andando piano". Successivamente, è stato chiamato in confessionale anche Lorenzo Spolverato che ha riferito: "Mi attrae Helena, mi piace come mi stuzzica. Mi sento come in un film sudamericano e mi viene anche da parlare in modo passionale". Parlando con la stessa Helena, il 27enne ha riferito di non pensare mai al futuro ma di vivere il momento: "Come dice Clarissa, può essere un giorno, una stagione o per la vita".

Shaila Gatta, invece, ha spiegato in confessionale perché trascorrere le sue giornate in compagnia di Spolverato: "La danza del sole l'ho fatta con il mio cucciolo Lorenzo perché lui è mio complice in queste cose, insieme facciamo una bomba atomica".

E ancora: "C'è una bella intesa con lui, l'ho detto anche lui. Una parte di me durante il giorno cerca un suo abbraccio, un bacio, una carezza".

La situazione di Shaila, Lorenzo e Helena

Dopo avere varcato la porta rossa del GF, Lorenzo Spolverato aveva mostrato un feeling con Shaila Gatta, ma con l'ingresso di Helena Prestes è cambiato tutto.

Il 27enne, infatti, si è distaccato da Shaila e ha iniziato a flirtare con la modella brasiliana. Ad oggi, però, Lorenzo non si è ancora dichiarato ad Helena, come invece era accaduto in precedenza con l'ex velina di Striscia la Notizia.

GF: anticipazioni quinta puntata

Durante la puntata di lunedì 30 settembre, Alfonso Signorini si occuperà della scenata di gelosia fatta da Jessica Morlacchi dopo aver visto Yulia Bruschi ridere e scherzare con Giglio.

Tommaso Franchi, invece, è stato messo in discussione per non avere speso una parola sulle critiche a Maria Vittoria Minghetti da parte del trio Non è la Rai, formato da Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere. Inoltre, ci sarà spazio per parlare del rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez e Lorenzo Spolverato con Helena Prestes. Infine, il conduttore leggerà il verdetto del televoto tra Helena, Iago Garcia, Amanda Lecciso e Shaila Gatta, ma ancora non è prevista nessuna eliminazione.