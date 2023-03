Lunedì 20 marzo 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta, Antonella Fiordelisi, dopo essere stata la favorita del pubblico per tantissimi mesi e, data ormai per possibile vincitrice, è stata eliminata a soli due puntate dalla finale. Immediata è stata la reazione del suo ragazzo, conosciuto proprio al GFVip, Edoardo Donnamaria.

Antonella eliminata, la reazione di Donnamaria

Antonella Fiordelisi, dopo aver perso due nomination con in palio la finale del Grande Fratello Vip, è andata in crisi. Vedendo le condizioni psico fisiche della influencer abbastanza preoccupanti, i suoi genitori hanno chiesto al pubblico di non votarla e di farla uscire dalla casa.

Così infatti, nella puntata di lunedì 20 marzo 2023, Antonella Fiordelisi è uscita dalla casa del GFVip. La reazione immediata è arrivata da Edoardo Donnamaria il quale, ha subito commentato sul suo account Instagram dicendo: “Sia chiara una cosa: Anto è uscita per una scelta dei suoi fan, sia chiaro. Il principale motivo della sua uscita è stato il suo malessere fisico, ma per me hai vinto tu”. Tuttavia, prima dell’eliminazione, la stessa Antonella aveva dichiarato che, nonostante i crolli emotivi delle ultime settimane, lei avrebbe continuato volentieri il percorso in casa. Dopo essere stata eliminata, la gieffina è entrata in studio e si è rivolta ad Alfonso dicendo: “Ho capito che non devo dare più il mio profilo Instagram a mia mamma”.

Poi l’ex vippona ha dichiarato di non aver ancora visto il suo amato Edoardo Donnamaria ed Alfonso l’ha tranquillizzata dicendo: “Mi dicono che sta arrivando qui a Cinecittà”.

Riassunto puntata 20 marzo

La puntata del 20 marzo del Grande Fratello Vip si è aperta con la squalifica di Daniele. In poco tempo Alfonso ha spiegato che il ragazzo, dopo vari richiami, è stato squalificato per un comportamento non adatto alle nuove linee adottate dal GFVip.

Successivamente Signorini ha chiuso il televoto, dichiarando che la vippona eliminata è Antonella Fiordelisi, mentre invece la terza finalist è Giaele De Donà. Per la stessa Giaele è poi arrivata una dolce sorpresa da parte di sua madre. Alberto De Pisis invece ha emozionato il pubblico raccontando la sua storia, con una toccante linea della vita.

Il ragazzo ha spiegato che spesso, nel corso della sua vita, si è sentito più volte inadeguato, fuori luogo e incapace di dire le cose giuste. Infine ci sono state le nuove nomination. A contendersi un altro posto in finale sono: Edoardo Tavassi, Milena Miconi, Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli e Luca Onestini. La prossima puntata del GFVip andrà in onda lunedì 27 marzo, con la semifinale.