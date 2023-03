Chi ci sarà nel cast de L'Isola dei Famosi 2023? Il reality show Mediaset tornerà in onda da lunedì 17 aprile con la nuova attesissima edizione su Canale 5, che vedrà alla conduzione Ilary Blasi.

Tanti i retroscena che circolano in queste ore legate al cast del reality show Mediaset: tra i nomi venuti fuori, vi era anche quello del divo turco Can Yaman.

Un nome che aveva fatto "impazzire" i fan dell'attore, i quali speravano di vederlo all'azione come inviato dell'Isola, ma così non sarà.

I retroscena sul cast de L'Isola dei famosi 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con L'isola dei famosi 2023 tornerà in onda dal 17 aprile in prime time su Canale 5.

Due settimane dopo la finalissima del Grande Fratello Vip, il testimone del lunedì sera passerà dunque nelle mani di Ilary Blasi, al timone di una nuova edizione del reality show della sopravvivenza.

In queste ore emergono nuovi retroscena su quello che sarà il cast di questa attesissima edizione che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 fino a metà giugno.

Tra i nomi venuti fuori vi era quello di Can Yaman, il quale sembrava essere in dirittura d'arrivo come inviato di questa nuova edizione.

Can Yaman fuori dal cast dell'Isola dei famosi: non sarà lui l'inviato

L'attore turco, protagonista della fiction Viola come il mare in onda su Canale 5, era dato in lizza come papabile "spalla" della conduttrice, nelle vesti di inviato in Honduras.

Alla fine però non sarà così: nel cast di questa edizione dell'Isola dei famosi, infatti, ci sarà il ritorno di Alvin, già inviato della passata edizione del reality show Mediaset.

Niente da fare per Can Yaman che, nel corso dei prossimi mesi, sarà comunque impegnato con le riprese della seconda stagione di Viola come il mare, la quale tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva del Biscione con puntate inedite in prima visione assoluta.

Chi sono i concorrenti dell'Isola dei famosi 2023: i nuovi retroscena

Ma chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione dell'Isola dei famosi 2023? I retroscena sul cast rivelano che tra i papabili nuovi naufraghi di quest'anno dovrebbero arrivare due volti ben noti al pubblico di Uomini e donne.

Trattasi di Elga e Serena Enardu, entrambe ex troniste della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, le quali si metterebbero in gioco come concorrenti dopo aver sperimentato anche la partecipazione al Grande Fratello Vip.

E poi ancora, tra i papabili nuovi concorrenti figura anche il nome di Gianmarco Onestini, fratello di Luca, attuale concorrente della settima edizione del GF Vip.

In Honduras dovrebbe sbarcare anche Alessandro Cecchi Paone assieme al suo nuovo fidanzato, di diversi anni più giovane di lui.

La programmazione dell'Isola dei famosi: il reality in onda una sola volta a settimana

Un'edizione che si preannuncia scoppiettante per il reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi che, a differenza del GF Vip di quest'anno, non andrà in onda con una doppia puntata serale su Canale 5.

Al momento, infatti, la programmazione dell'Isola dei famosi prevede la messa in onda di un solo appuntamento settimanale in prime time, quello del lunedì sera.

Questa sarà la programmazione ufficiale del programma, salvo ulteriori cambiamenti e novità da parte dei vertici Mediaset.

Quali saranno gli ascolti di questa edizione dell'Isola? Il programma riuscirà a convincere il pubblico con questo cast rinnovato? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.