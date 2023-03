Il televoto del Grande Fratello Vip del 20 marzo ha emesso due verdetti inaspettati: Antonella eliminata e Giaele terza finalista di quest'edizione. L'uscita di Fiordelisi se la aspettavano in pochi, ma ci ha pensato Edoardo a fare chiarezza spiegando che sono stati gli stessi fan della ragazza a non salvarla per tutelare il suo stato emotivo piuttosto precario. Finita la diretta, poi, Donnamaria si è messo in macchina ed è andato a prendere la fidanzata: i due hanno trascorso la prima notte da soli da quando si conoscono.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Con solo l'8% dei voti, Antonella è stata eliminata dal Grande Fratello Vip: ad un passo dalla semifinale, dunque, l'influencer ha dovuto lasciare la casa per volere del pubblico e questo ha creato parecchio chiacchiericcio.

Lo stesso Signorini ha informato la ragazza che i suoi fan sono stati i primi a non salvarla, spronati da un'accorata richiesta di sua madre: la signora Milva, infatti, ha pregato i sostenitori della figlia di non votarla e favorire così la sua uscita dal reality-show.

Fiordelisi è apparsa un po' stupita dal gesto della mamma, ma ha detto di comprenderla e di essere contenta del percorso che ha fatto tra le mura di Cinecittà, consapevole di essere stata una protagonista assoluta della settima edizione.

I retroscena post diretta del Grande Fratello Vip

Grazie alle foto e ai video che Antonella ha postato su Instagram la notte scorsa, i fan hanno saputo che è stato Edoardo ad accoglierla all'uscita dallo studio: i due si sono ripresi in macchina super sorridenti e innamorati.

"Sento il cuore a mille", è stato questo il primo commento dell'influencer sui social network dopo sei mesi d'assenza.

Donnamaria, poi, ha pubblicato un altro breve filmato per far sapere che la compagna stava per trascorrere la notte con lui in una stanza d'albergo: i "Donnalisi", dunque, si sono ritrovati e non hanno nessuna intenzione di allontanarsi mai più.

Quando Alfonso ha ufficializzato l'eliminazione della sua dolce metà dal Grande Fratello Vip, il romano ha preso parola per chiarire un importante punto: "Sia chiaro che lei è uscita per scelta del suo stesso fandom.

Il motivo principale è stato il suo malessere emotivo".

Antonella non parteciperà alla finalissima del reality-show ma potrà vantarsi di essere stata una protagonista indiscussa della settima stagione.

La strigliata degli autori del Grande Fratello Vip

Nel corso della puntata che ha visto Giaele accedere alla finale del 3 aprile, si è parlato anche della squalifica di Daniele e dei motivi del provvedimento.

Signorini ha spiegato che dal Moro non è più in gioco a causa di atteggiamenti aggressivi che avrebbe avuto nei confronti della concorrente che stava frequentando tra le mura di Cinecittà.

Nel commentare con Nikita quello che era stato detto poco prima dal conduttore, Oriana è stata zittita da un autore del Grande Fratello Vip: "Silenzio!", ha sbottato qualcuno dalla regia mentre su Canale 5 era in onda la pubblicità.

"Ma perché devo stare zitta? Uffa", ha replicato la venezuelana con un tono piuttosto rassegnato.

Anche Dal Moro si è esposto per attaccare chi lavora per la buona riuscita del reality-show: l'ex vippone ha usato Twitter e Instagram per comunicare ai fan tutto il suo malcontento per come sono andate le cose.

"La voglia di sfondare la porta rossa ed entrare in casa", "Qui la gente muore", queste sono solo alcune delle frecciatine che Daniele ha scritto sui social verso il programma Mediaset dopo la sua espulsione e soprattutto dopo che Alfonso ha dato la colpa di tutto a Oriana.