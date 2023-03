La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 20 marzo, è iniziata con le spiegazioni di Alfonso sul perché Daniele è stato squalificato. Il conduttore, anche se velatamente, ha dato la colpa a Oriana per quello che è successo: la reazione stizzita che la finalista ha avuto a uno scherzo di Dal Moro, ha spinto gli autori a cacciarlo. Il veneto ha usato i social network per replicare a queste accuse e per informare i fan che avrebbe voluto sfondare la porta della casa per rientrare.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

"La mia voglia di sfondare quella c...o di porta rossa e piombare in casa", questo è il primo commento che Daniele ha fatto dopo aver sentito Alfonso parlare della sua situazione in diretta su Canale 5.

Il presentatore del Grande Fratello Vip ha motivato la squalifica di Dal Moro puntando un po' il dito contro Oriana: "Tu dicevi che quello scherzo non ti piaceva, che ti stava facendo male. Anche per questo è andato via".

Le parole di Signorini non sono piaciute all'ormai ex concorrente del reality-show, che su Twitter ha attaccato l'intero programma scrivendo: "Riassunto, scaricare la colpa per insabbiare una p... Fine".

Il veneto ha difeso a suo modo Marzoli, discolpandola per quello che è successo pochi giorni fa: la venezuelana non centrerebbe nulla con l'espulsione del tronista e lui lo sa bene e ci tiene a sottolinearlo anche sui social network.

Il rimprovero della regia del Grande Fratello Vip

Quella di ieri non è stata una serata facile per la prima finalista di quest'anno: Oriana è stata anche zittita da un autore del Grande Fratello Vip durante una pubblicità. Dalla regia qualcuno ha redarguito Marzoli perché stava chiacchierando con Nikita ma lei, stufa di questo tipo di rimproveri, ha ribattuto: "Ma perché devo stare zitta?

Uffa".

Lo scorso 20 marzo, però, per la venezuelana è arrivata anche una gioia: la sua cara amica Giaele ha vinto il televoto della serata ed è entrata a far parte del cast di concorrenti che il prossimo 3 aprile si giocheranno la vittoria.

L'influencer De Donà ha battuto Nikita, Antonella e Milena con il 48% delle preferenze, frutto anche del sostegno dei fan delle persone alle quali è più legata all'interno della casa.

Attualmente, dunque, i finalisti del GF Vip 7 sono tre donne, ovvero le "spartane" Oriana, Micol e Giaele.

L'uscita a sorpresa di Antonella dal Grande Fratello Vip

Un altro colpo di scena che ha regalato la 43^ puntata, è l'uscita di Antonella dalla casa del Grande Fratello Vip.

La napoletana è stata eliminata dal gioco con l'8% dei voti, un risultato sorprendente che è il frutto del lavoro del fandom dei "Donnalisi". Dopo che la mamma della vip ha chiesto di non salvarla per far sì che potesse ricongiungersi ai suoi affetti, quasi nessuno l'ha fatto e lei ha dovuto abbandonare il reality-show ad un passo dalla semifinale.

Quando Signorini le ha svelato il motivo per il quale ha perso il televoto contro Giaele, Milena e Nikita, Fiordelisi ha reagito con stupore e ironia, dicendosi comunque soddisfatta dell'avventura che ha vissuto per oltre sei mesi tra le mura di Cinecittà.

Al termine della diretta, poi, la ragazza ha potuto riabbracciare Edoardo, che è andato a prenderla in macchina. I due si sono anche mostrati insieme in una camera d'hotel a notte fonda, confermando di essere affiatatissimi e di volersi vivere lontano dai riflettori.

Chi è ancora nella casa, invece, è in nomination per l'elezione del quarto finalista: Tavassi, Andrea, Luca, Nikita, Milena e Alberto si giocano la possibilità di partecipare all'ultima puntata del 3 aprile.