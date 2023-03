Lunedì 20 marzo i telespettatori potranno assistere ad un'altra puntata del Grande Fratello Vip. Mai come in questa edizione sono intervenuti spesso i genitori in soccorso dei propri figli, andiamo a scoprire cosa ha detto la mamma di Oriana dei confronti di Antonella e Nikita.

La mamma di Oriana su Antonella Fiordelisi

Non c'è dubbio sul fatto che Oriana Marzoli sia tra le protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip. Sua mamma Cristina è risultata essere particolarmente attiva e quando lo ha ritenuto necessario ha fatto sentire la sua voce in difesa della figlia.

All'interno del GF Vip Party ha espresso alcuni suoi pensieri su Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Incalzata da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, infatti, non si è tirata indietro e ha detto la sua senza troppi peli sulla lingua. Cristina nei riguardi di Antonella ha affermato: "Devo riconoscere che ha dei contenuti, apporta tantissimo al reality". Anche se poi ha affermato che per i suoi gusti è una concorrente che 'gioca' troppo e non risulta quindi essere totalmente sincera. Proseguendo nella sua disamina, la mamma di Oriana ha anche sostenuto di vederla per certi versi simile a sua figlia ma in troppe circostanze incoerente e bugiarda. "Quando le dice che è sempre sincera e che non sparla mai di nessuno questo non è vero", ha affermato la donna riferendosi ad alcuni episodi nei quali Antonella sparlava di Marzoli in compagnia di Antonino e Nikita.

Cristina ha poi rincarato la dose sostenendo che ciò avveniva anche quando Fiordelisi era amica di Oriana.

La signora Marzoli dice la sua anche su Nikita

Cristina, una volta espresso il suo parere su Antonella Fiordelisi, ha anche parlato di Nikita Pelizon e del suolo ruolo all'interno del reality show, con un punto di vista non particolarmente favorevole alla concorrente che è risultato piuttosto tagliente.

La donna ha infatti affermato che Antonella potrebbe essere una rivale agguerrita e pericolosa per sua figlia in prospettiva della finale, cosa che invece non pensa affatto di Nikita. Parlando nel dettaglio di quest'ultima ha infatti sostenuto senza mezzi termini: "Come concorrente non so, rispetto coloro a cui piace e vedo molto più valida di lei Antonella".

Una stoccata che potrebbe lasciare il segno e far discutere. La nuova puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 20 marzo come al solito toccherà diversi temi, sicuramente risulterà essere centrale la squalifica di Daniele Dal Moro, con annesse relative polemiche, che in parte coinvolgerà anche Oriana Marzoli.