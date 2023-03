L'appuntamento con le nuove riprese di Uomini e donne del 19 marzo 2023 è stato caratterizzato da un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione c'è stato in primis il percorso di Lavinia Mauro, la quale si è ritrovata al centro dell'attenzione per l'ennesimo scontro con uno dei suoi pretendenti, tale da ridurla in lacrime.

Spazio anche alle vicende dei protagonisti del trono over, dove a tenere banco è stata l'assenza di uno dei volti di spicco della trasmissione di Maria De Filippi: il cavaliere Riccardo Guarnieri.

Riccardo assente in studio: anticipazioni Uomini e donne riprese 19 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove riprese di Uomini e donne del 19 marzo, riferite in anteprima da Lorenzo Pugnaloni a Blasting News, raccontano che questa domenica pomeriggio Riccardo Guarnieri non ha preso parte alla trasmissione.

L'ex fidanzato di Ida Platano non è stato presente in studio per registrare le nuove puntate del talk show che saranno trasmesse fino al prossimo 27 marzo in tv.

Un'assenza di cui, al momento, non si conoscono ulteriori dettagli e quindi non si sa il vero motivo per il quale Riccardo non ha partecipato alle riprese di questa domenica pomeriggio.

Un'assenza momentanea quella di Riccardo Guarnieri, oppure si celano altri motivi?

'Mistero' sull'assenza di Riccardo alle riprese di Uomini e donne del 19 marzo, Lavinia crolla

Va detto, però, che nel corso della registrazione che si è svolta sabato pomeriggio, il cavaliere pugliese ha preso parte alla trasmissione e ha avuto modo di conoscere anche una nuova giovane corteggiatrice, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci sarà spazio per il ritorno di Riccardo Guarnieri nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne di questa stagione, le anticipazioni sulle riprese del 19 marzo raccontano che c'è stato spazio anche per la crisi di Lavinia Mauro.

La tronista, infatti, ha dovuto fare i conti con l'assenza in studio del suo pretendente Alessio Corvino che ha scelto di non presentarsi.

Un duro colpo per Lavinia che, di fronte a questo "rifiuto" da parte del corteggiatore casertano, non ha trattenuto le lacrime.

Nuova sfilata femminile: registrazione Uomini e donne 19 marzo 2023

E poi ancora, nel corso della registrazione di Uomini e donne di questa settimana, c'è stato spazio anche per una nuova sfilata femminile dal titolo "Ti lascio senza fiato".

Le dame del trono over si sono messe in gioco per cercare di conquistare il gradimento del cavalieri e, alla fine, ad avere la meglio è stata Michela, una delle new entry nel parterre over di questa edizione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.