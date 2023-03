Da quando i vertici Mediaset hanno chiesto un ridimensionamento e un maggiore rispetto delle regole, al Grande Fratello Vip tutti sono a rischio. Lo scorso 9 marzo, infatti, Donnamaria è stato espulso per atteggiamenti rabbiosi, mentre Tavassi ha ricevuto un'ammonizione per un gesto di stizza che non è piaciuto agli addetti ai lavori. A fine puntata, però, Daniele ha perso le staffe con Oriana e c'è chi pensa che potrebbe essere squalificato per lo stesso motivo dell'amico Edoardo.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Da quando Pier Silvio Berlusconi ha preteso un cambiamento drastico, chi guarda il Grande Fratello Vip ha come l'impressione di assistere ad una nuova trasmissione.

I fan sono spiazzati dalle tante regole che i concorrenti sono chiamati a rispettare da una settimana a questa parte: look casti, niente parolacce, litigi contenuti, nessun comportamento rabbioso e tatuaggi nascosti.

Proprio a causa della nuova linea che il reality-show ha sposato, l'altra sera Edoardo Donnamaria è stato squalificato: gli addetti ai lavori non hanno soprasseduto infatti all'ennesima sfuriata del giovane nei confronti di Antonella. Gran parte del pubblico pensa che queste prese di posizione siano eccessive, anche perché mancano circa 3 settimane alla finale e i concorrenti sembrano quasi spaventati per le conseguenze che potrebbero avere dei loro comportamenti all'interno della casa.

La punizione per gli inquilini del Grande Fratello Vip

Il provvedimento che il Grande Fratello Vip ha preso nei confronti di Donnamaria, potrebbe non essere l'ultimo della settima edizione.

Sia durante che dopo la puntata del 9 marzo, infatti, Daniele si è lasciato andare ad insulti e parole poco carine nei confronti di Oriana: il vippone ha anche alzato la voce con l'influencer mentre litigavano e, nonostante la regia abbia censurato le immagini in diretta, sul web circolano sia i video che i virgolettati di quel momento.

Quando Marzoli si è confrontata con Micol sullo scontro che aveva appena avuto con Dal Moro, entrambe si sono chieste se il giovane potrebbe essere a rischio squalifica per quello che ha fatto e che ha detto nelle ultime ore.

Signorini l'ha ripetuto tante volte: non saranno più ammesse parole eccessive, comportamenti aggressivi e offese, quindi per questo l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe andare incontro ad una punizione severa come quella che è costata l'espulsione ad Edoardo.

La protesta dei fan del Grande Fratello Vip

"Quando Donnamaria ha urlato non siete corsi a cambiare inquadratura, con Daniele è la quarta volta che correte ai ripari. Non mi sembra equo", ha commentato un fan del Grande Fratello Vip dopo aver notato che la regia si è affrettata a censurare la lite che Dal Moro stava avendo con Oriana all'interno della casa.

Se Edoardo era stato avvisato più volte di ridimensionare il suo atteggiamento altrimenti sarebbe andato incontro ad una punizione, il veneto sembra non curarsi troppo di quest'eventualità e gli addetti ai lavori lo starebbero tutelando non mandando in onda le immagini delle sue sfuriate.

Anche tra i vipponi, però, c'è chi si chiede se la nuova linea che il programma ha deciso di seguire permetta loro di comportarsi liberamente: l'influencer venezuelana, ad esempio, la notte scorsa si è chiesta se si può ancora urlare quando si litiga oppure se anche questo gesto sarà punito.

Secondo molti concorrenti, dunque, Daniele potrebbe subire un provvedimento disciplinare (non si sa se un'ammonizione o una squalifica immediata) nel corso della prossima puntata, prevista per lunedì 13 marzo.