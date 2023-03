Nella casa del Grande Fratello Vip manca sempre meno alla tanto ambita finale. Tuttavia, dopo circa 6 mesi di reclusione, basta un niente per scatenare un nuovo litigio, proprio come successo tra Oriana e Luca, nella serata di mercoledì 22 marzo. Mentre i vipponi giocavano ad obbligo o verità, una domanda di Luca, ha infastidito Oriana, la quale è andata su tutte le furie.

La domanda inopportuna di Luca

Luca Onestini, rivolgendosi alla prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli, le ha chiesto: “Preferiresti Daniele o vincere il Grande Fratello Vip?” Oriana ha replicato dicendo: "Io scelgo tutti e due, non posso dirti che non mi interessa vincere il reality, perché sarei falsa.

Non posso neanche paragonarmi a Micol, perché la storia tra lei e Tavassi è molto più seria ed ormai loro stanno insieme veramente, piuttosto che me e Daniele che siamo ancora alle fasi iniziali. Luca però questa domanda è di cattivo gusto. Non mi piace quello che hai fatto, sai anche come la pensa Daniele perché lo conosci e pensa che io stia troppo attaccata al gioco. Però non mi è piaciuta la tua domanda, io non ti avrei mai obbligato a baciare Nikita".

GFVip, lo sfogo di Oriana

Dopo aver finito di giocare, Oriana è andata da Milena Miconi, per cercare un conforto. La venezuelana si è sfogata dicendo di aver paura che Daniele, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, possa dimenticarla e non voler più costruire una storia con lei.

Oriana ha poi aggiunto che la domanda di Luca Onestini l’ha messa seriamente in difficoltà, perché Daniele è stato squalificato, i due non sono neanche riusciti a salutarsi e adesso lei ha tanta paura di come sarà il loro rapporto fuori dalla casa. Marzoli ha poi concluso motivando la sua risposta, dicendo di voler scegliere entrambi, perché scegliere solamente Daniele significherebbe fidanzarsi e lei, a differenza di altri vipponi, in casa non si è fidanzata, ma si è solamente conosciuta in maniera più intima con un ragazzo.

Luca contro Marzoli

Subito dopo, Luca è andato da Giaele e Micol, i quali hanno cercato di far ragionare l'influencer, spiegando che la domanda era un tasto dolente per Oriana, la quale ha sinceramente paura di essere abbandonata da Daniele dopo il gioco del Grande Fratello Vip. Per tutta risposta Luca ha replicato dicendo che per lui queste cose non esistono e che poteva evitare Oriana di dire di lui e Nikita, perchè non avrebbe mai baciato qualcuno per il gioco.

Onestini si è poi infuriato con Giaele e Micol, dicendo: “Voi due state anche qui a giustificare, io non vi capisco proprio. Mettetevi nei miei panni, è assurdo quello che ho sentito. Adesso tiriamo fuori che ha bevuto vino o è nervosa, ma a me ste cose non mi piacciono”.