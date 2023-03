Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nella scorsa stagione della soap opera, Paola Galletti (Elisa Cheli) è rimasta incinta quindi ha lasciato il suo impiego da Venere del grande magazzino per entrare in maternità. Dopo aver partorito, Paola è tornata a far parte delle commesse del Paradiso nel capitolo attuale dello sceneggiato e, stando alle parole dell'attrice che la interpreta, ha ritrovato un ambiente familiare ma, al tempo stesso, il cast che ha lasciato non è quasi più presente.

Elisa Cheli, nel corso dell'intervista rilasciata a TvSerial, ha anche dichiarato che il suo personaggio meriterebbe qualcosa di meglio rispetto al marito Franco Cecchi (Francesco Wolf).

Elisa Cheli: 'Sono ritornata in un ambiente familiare ma il cast che ho lasciato non c'è quasi più'

La scorsa stagione del Paradiso delle Signore ha visto Paola restare incinta del coniuge Franco, quindi ha lasciato il suo impiego da Venere per entrare in maternità, poi è stata reintegrata tra le commesse dell'atelier nella stagione attuale.

Recentemente intervistata, l'attrice Elisa Cheli ha detto: "Sono ritornata in un ambiente familiare ma il cast che ho lasciato non c'è quasi più'".

Successivamente si è soffermata su come la maternità possa influire in futuro sul personaggio di Paola, dichiarando che lo stesso nutre delle nuove consapevolezze e ci sarà una parte del Paradiso alla quale la Venere si legherà in maniera particolare e, grazie alla stessa, emergerà il suo lato materno.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, è probabile che i personaggi ai quali si legherà Paola abbiano a che fare con la gravidanza di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro). Anche il lato materno di Galletti, quindi, potrebbe emergere.

L'attrice Cheli: 'Paola potrebbe ambire a qualcosa di meglio riguardo al marito Franco'

L'attrice romana ha continuato l'intervista virando la discussione sul rapporto tra Paola e il coniuge Franco, asserendo come lo stesso non sembrerebbe essere uno stinco di santo.

A tal proposito, Cheli ha fatto presente di credere che Galletti sia molto innamorata di Cecchi, ma ciò la spinge a sottovalutarsi parecchio, quindi la commessa del Paradiso si è accontentata del legame matrimoniale in essere. Il pensiero dell'attrice Elisa Cheli rispetto al rapporto coniugale tra Galletti e Cecchi è stato: "Paola potrebbe ambire a qualcosa di meglio riguardo al marito Franco".