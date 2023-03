Lunedì 6 marzo 2023 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Nella diretta di questa sera Alfonso decreterà la prima finalista di questa settima edizione del GFVip.

Grande Fratello i sondaggi del 6 marzo

Al televoto nella scorsa puntata di giovedì 2 marzo 2023, sono finiti: Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Davide Donadei. Il televoto è in positivo e, il pubblico da casa, è chiamato a decidere chi, tra i vipponi al televoto, vuole mandare in finale.

Stando agli ultimi sondaggi pubblicati online, ad avere la meglio dovrebbe essere Oriana Marzoli, con circa il 34% di gradimento. Segue poi Nikita con il 23, Tavassi con il 20%. Quarto posto in ordine di gradimento per Antonella, con il 10% di preferenze, Andrea con il 7%, Micol con il 4% e chiude il cerchio Davide Donadei con il 2% circa. In alcuni sondaggi invece ad avere la meglio sembrerebbe essere Nikita Pelizon, seppur con una percentuale leggermente più alta di quella di Oriana. Fino all'ultimo sembra infatti che il pubblico sia indeciso su chi mandare in finale e i sondaggi per il finalista sono in continuo cambiamento. Non resta dunque che attendere la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 6 marzo per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno.

Le ultime dalla casa

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip i vipponi continuano la loro vita. Dopo la puntata di giovedì 2 marzo, i concorrenti del loft di Cinecittà sembrano affrontare la vita in casa con maggiore serenità. Domenica 5 marzo infatti i concorrenti si sono divertiti a suon di giochi di società, senza gruppetti e concorrenze.

Anche Davide Donadei si è ricreduto su Luca Onestini e i due, dopo un burrascoso inizio, sembrano voler ricominciare la loro amicizia. Anche tra i Donnalisi sembra essere tornata una sorta di pace dopo il clima ostile degli ultimi giorni, in queste ore Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, si sono parlati serenamente, ammettendo i loro reciproci errori.

L’unico rapporto ancora teso è quello tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. Proprio nelle ultime ore, Nikita ha accusato Onestini di essere una persona interessata solamente alla sua immagine e non a costruire legami o amicizie. Momento di sconforto però anche per Davide Donadei, il quale non accetta il comportamento di Antonella la quale, negli ultimi giorni, si è avvicinata agli spartani. In un momento di fragilità, Davide ha rivelato alla vip di aver paura di perdere la sua amicizia. Si prospetta dunque una puntata dai lunghi confronti, emozioni e tanti colpi di scena.