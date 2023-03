L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 torna in onda questo lunedì 20 marzo con la messa in onda della nuova puntata serale in onda su Canale 5 dalle 21:40 in poi.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende dei concorrenti di questa settimana che sono finiti al televoto e si giocheranno l'accesso alla finalissima di quest'anno.

Questa settimana, infatti, ci sarà la proclamazione del terzo finalista di questa settima edizione che verrà scelto dal pubblico da casa attraverso il televoto.

Terzo finalista del Grande Fratello Vip: cosa dicono i sondaggi del 20 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip di lunedì 20 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio per l'esito finale del televoto di questa settimana, che vede coinvolti quattro concorrenti.

Sono Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Milena Miconi: tra queste quattro concorrenti si cela il nome della terza finalista ufficiale di questa settima edizione.

Chi riuscirà ad accedere alla finalissima di quest'anno? Il verdetto finale spetterà al pubblico da casa attraverso il meccanismo del televoto ma, intanto, impazzano i sondaggi social e web su chi potrebbe avere la meglio a questo importante rush finale.

Nikita incalzata da Giaele nei sondaggi per il finalista del GF Vip

I sondaggi sul finalista del GF Vip 7 di lunedì 20 marzo rivelano che in testa alle preferenze resiste Nikita Pelizon, la quale domina con oltre il 40% dei voti a suo favore.

A seguire, al secondo posto di questa classifica, si piazza inaspettatamente Giaele De Donà, la quale riesce a tener testa e a incalzare Nikita con oltre il 30% dei voti a suo favore.

Male Antonella nei sondaggi per la diretta del Grande Fratello Vip del 20 marzo

Una sfida che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi, sarebbe del tutto inaspettata dato che ancora una volta Antonella Fiordelisi risulta essere sfavorita nel sondaggi social come finalista di questa settima edizione. La giovane influencer, infatti, anche in questo sondaggi per la puntata serale del 20 marzo 2023, si piazza su una media di poco superiore al 20% dei voti a suo favore.

Insomma un risultato decisamente sfavorevole per Antonella che avrebbe pochissime chance di conquistare l'accesso alla finalissima del 3 aprile. Ancora meno quotata sarebbe Milena Miconi.

Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip 7 su Canale 5: ecco le novità

In attesa di scoprire il verdetto finale del televoto che sarà sancito dal pubblico, la programmazione del reality show subirà nuovamente delle modifiche a partire da questa settimana.

Da questo lunedì 20 marzo, infatti, il GF Vip andrà in onda con un singolo appuntamento settimanale. Mediaset, in vista del gran finale di questa edizione, ha scelto di far proseguire il reality show solo di lunedì sera.

Di conseguenza, l'appuntamento del giovedì risulta cancellato dal palinsesto di Canale 5 fino alla fine di questa fortunata stagione, premiata ancora una volta dal pubblico con ottimi ascolti in prime time e punte del 24% di share.