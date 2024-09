Dopo la prima settimana di "convivenza forzata" nella casa del Grande Fratello iniziano a nascere le prime simpatie tra concorrenti. Nel corso di una chiacchierata con Luca Calvani, Shaila Gatta ha così ammesso di essere interessata a Javier Martinez: "Vedremo, facciamo le cose con calma, qui c’è un tempo indefinito".

La confidenza di Shaila

Domenica 22 settembre, Shaila Gatta si è ritrovata a parlare con Luca Calvani e si è lasciata andare ad una confidenza personale: "Javier mi piace". A quel punto l'attore ha esortato la coinquilina a parlarne con il diretto interessato in modo da fargli comprendere le sue reali intenzioni, anche perché Helena Prestes da quando è entrata nel reality show ha dimostrato di non essere indifferente al fascino dello sportivo: "Vedremo, facciamo le cose con calma, qui c’è un tempo indefinito".

Secondo la ballerina invece il pallavolista avrebbe intuito qualcosa: "Secondo me lo sa che mi piace.

Un pochino lo sa e lo capisce. Ma se a lui piace l’altra (Helena) ben venga". Calvani a quel punto ha replicato: "Lui vuole te. Anzi, lui è preoccupato che tu pensi che vuole lei (Helena)".

La situazione con Lorenzo Spolverato

Durante i primi giorni di GF, Shaila aveva mostrato un certo feeling anche con Lorenzo Spolverato ma il loro rapporto sembra essersi raffreddato. Vedendo la ballerina abbracciare diversi coinquilini del parterre maschile, il 27enne di Milano ha fatto una sorta di scenata di gelosia a Shaila. Quest'ultima, però, ha fatto notare a Spolverato di essere single e di non dover quindi rendere conto a nessuno.

Sabato 21 settembre, Lorenzo si è così dichiarato a Shaila: "Ho percepito qualcosa, ma è giusto che tu viva la tua esperienza al meglio".

"Quando ti guardo sei bello, mi piaci, sei un ragazzo sveglio, la pensi come me, parli come me. C’è una parte di me che è attratta da questo. Però ora sono libera nello scoprire altre persone anche. Se ho una passione per Javier? Io non lo so adesso" ha replicato al riguardo Shaila.

Il commento di alcuni utenti del web

Intanto su X diversi utenti hanno espresso un loro parere su quello che potrebbe essere il primo triangolo dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello.

Un telespettatore ha scritto: "Secondo me Javier è cotto di Shaila". Un utente invece ha affermato: "Julia, Shaila, Helena, quando si renderanno conto che l'unica che merita attenzioni in quella casa è Jessica sarà troppo tardi". Un altro telespettatore ha scritto: "A Shaila piace palesemente lui, altro che Lorenzo". Infine c'è chi si è complimentato per il cast: "Ricapitoliamo: Javier vs Lorenzo, Julia vs Jessica e Shaila ha dato nuovamente picche a Lorenzo. Sto amando tutto questo".