Il Paradiso delle signore 7 continua a raccontare le vicende dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta e, secondo le anticipazioni, mercoledì 22 marzo i riflettori saranno concentrati sulle conseguenze delle scelte di Matilde e Flora e sull'impegno di Vittorio nell'organizzazione della sfilata per la nuova collezione. Ci sarà ampio spazio anche per la famiglia Colombo, con Ezio che si sentirà terribilmente in colpa per la notte trascorsa con Gloria e capirà di dover prendere una decisione con Gemma e Veronica. Infine, Irene continuerà a ripensare a Vito in compagnia della donna misteriosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Colombo prenderà una decisione su Gemma e Veronica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 22 marzo raccontano che a casa Colombo non si respirerà aria di serenità. Ezio, infatti, non potrà smettere di pensare alla notte di passione trascorsa con Gloria, nonostante tutti gli sforzi per stare lontani, e si sentirà profondamente in colpa con Veronica. Il senso del dovere nei confronti di Gemma e di sua madre non permetterà al signor Colombo di vivere appieno i suoi sentimenti, come vorrebbe, e si renderà conto che dovrà prendere una decisione netta che riguarda Veronica e sua figlia.

Anticipazioni puntata di mercoledì 22 marzo: Maria affronterà Flora

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda mercoledì. 22 marzo, vedrà protagonista anche Vittorio che, dopo aver visto il voltafaccia di Matilde e Flora, si rimboccherà la maniche per organizzare al meglio la sfilata della nuova collezione di abiti.

Il dottor Conti affiderà a Maria il compito di preparare l'importante evento, ma prima la signorina Puglisi si toglierà qualche sassolino dalla scarpa. Maria, infatti, vorrà affrontare direttamente Flora per chiederle se davvero vuole passare alla concorrenza e per comunicarle la sua grande delusione per la scelta che ha fatto.

Nel frattempo, Tancredi noterà che Matilde non sta affatto bene all'idea di aver interrotto i rapporti con Adelaide per appoggiare il suo progetto e si renderà conto del suo malumore.

Alfredo avrà un'idea per capire cosa nasconde Vito Lamantia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 22 marzo rivelano che dopo aver visto Vito in compagnia di un'altra donna, Irene non potrà fare a meno di farsi delle domande. La venere bionda, infatti, sarà molto preoccupata per Maria, che non potrebbe sopportare un'altra delusione dopo il mancato matrimonio con Rocco, e vorrà vederci chiaro. A questo proposito, Alfredo aiuterà Irene con un'idea che potrebbe togliere ogni dubbio su questa situazione e sul rapporto che c'è tra Vito e la ragazza misteriosa.