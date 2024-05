Emir riuscirà a trovare il nascondiglio di Nihan e Kemal e ricatterà sua moglie per farla tornare con lui nelle prossime puntate della prima stagione di Endless Love. Kemal sarà nel mirino degli uomini di Kozcuoğlu e Nihan sarà costretta ad accettare la richiesta di suo marito. "Se vieni con me non succederà niente a Kemal", dirà Emir alla donna, la quale quindi deciderà di tornare con lui ma gli chiederà solo un altro giorno da vivere con Kemal.

La fuga d'amore di Nihan e Kemal

L'amore che lega Nihan e Kemal sarà più forte di tutto e nonostante gli ostacoli non farà altro che crescere, ma Emir non avrà nessuna voglia di arrendersi e farà l'impossibile per tenere sua moglie legata a sé.

Kemal organizzerà una fuga per lui e Nihan e questa volta penserà ad ogni dettaglio per impedire a Kozcuoğlu di distruggere i suoi progetti. La felicità per Kemal e Nihan, tuttavia, durerà davvero poco, perché Zeynep preferirà schierarsi dalla parte di Emir e rivelargli il nascondiglio di suo fratello.

Kozcuoğlu radunerà i suoi uomini e al momento giusto andrà a bussare alla porta di Nihan, quando Kemal uscirà per fare degli acquisti. La donna sarà pietrificata quando vedrà Emir di fronte a sé e lo sarà ancor di più quando l'uomo inizierà a minacciarla usando tutte le persone a lei più care.

L'ultima richiesta di Nihan a suo marito

Emir mostrerà a Nihan le foto dei genitori di Kemal, di Salih e della zia Leyla, dicendole che se non tornerà con lui succederà qualcosa di brutto ad ognuno di loro.

Nihan sarà disperata, ma in un primo momento non cederà ai ricatti di suo marito che sarà ancora più duro tirando in ballo Kemal. Emir farà vedere a Nihan che i suoi uomini tengono Kemal sotto stretto controllo e in quel momento l'uomo sta acquistando dei fiori: "Vuoi che torni o che non sia in grado di tornare?". Nihan, in lacrime, vedrà le immagini degli uomini di Emir che tengono Kemal nel loro mirino, pronti a sparare in qualsiasi momento.

"Se vieni con me non succederà niente a Kemal", dirà Emir, certo di avere in pugno sua moglie. Nihan non potrà fare a meno di sottostare al ricatto di suo marito, ma prima di tornare con lui gli chiederà di darle un giorno di tempo da vivere con Kemal.

Il gesto estremo di Nihan ha cambiato qualcosa in Kemal

Nelle puntate precedenti, Nihan ha vissuto dei momenti drammatici a causa della prigione in cui l'ha costretta a vivere Emir.

Stanca di essere in quella situazione, Nihan si è lanciata dal balcone tentando di farla finita. Questo grave episodio ha dato a Kemal una forte scossa e l'ingegnere ha giurato a sé stesso che non avrebbe mai più lasciato da sola la sua amata.

Kemal ha organizzato una fuga grazie all'aiuto di Leyla e ha portato Nihan fuori dall'ospedale per ricominciare una vita insieme. Zeynep e Ozan erano d'accordo con Leyla e Kemal e sono andati a stare in un luogo segreto. La sorella di Kemal, tuttavia, ha tradito ancora una volta la sua fiducia e ha telefonato ad Emir per dirgli tutto e permettergli di raggiungere sua moglie.