Confidenze, rivelazioni, proposte di matrimonio e nuove collaborazioni caratterizzeranno le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore dei giorni 3 e 4 aprile. Fiori d'arancio in vista per la coppia Irene e Alfredo, ma tutto dipenderà dalla risposta della Venere.

Mentre Adelaide sarà turbata a causa di una sua cara conoscenza, Vittorio verrà a sapere tutti i retroscena sulle nozze tra Roberto e Gemma Zanatta. Intanto Conti quest'ultimo dovrà concentrarsi sugli affari. Visto che non potrà più contare sulla ditta Palmieri, Vittorio dovrà cercare un sostituto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazione puntata 3 aprile: Roberto svela a Vittorio delle sue nozze, Maria si apre con Francesco

Tempo di confidenze a Il Paradiso delle Signore. All'intero della puntata di lunedì 3 aprile, Roberto informerà Vittorio che sta per convolare a nozze con Gemma Zanatta per poter accedere all'eredità di suo zio Carlo e per aiutare la ragazza a crescere suo figlio. Nel frattempo Marco, il cui ritorno a Milano susciterà mille interrogativi, non riuscirà a convincere suo fratello circa le ragioni che lo hanno portato a lasciare gli Stati Uniti d'America.

Intanto ferveranno i preparativi per l'imminente apertura del nuovo negozio d'abbigliamento di lusso, destinato a fare concorrenza al Paradiso delle Signore.

Vittorio Conti, che dovrà fare a meno della ditta Palmieri, sarà in cerca di un valido sostituto.

Tra Vito e Maria la situazione non sarà delle migliori a causa del segreto che l'uomo ha tenuto nascosto alla sarta siciliana. Nonostante lui sia distrutto per l'accaduto, Maria non sembrerà intenzionata a perdonarlo, almeno non per il momento, e si aprirà con Francesco Rizzo.

Anticipazione Il Paradiso delle Signore puntata 4 aprile: confidenze tra Clara e Francesco

Nell'appuntamento di martedì 4 aprile de Il Paradiso delle Signore, vedendo suo fratello sempre più sospettoso, Marco deciderà di ammettere cosa è accaduto con Stefania.

Ezio vedrà una ghiotta opportunità professionale nel fatto che Vittorio sia alla ricerca di un'alternativa alla ditta Palmieri.

Per tale ragione l'uomo si farà avanti proponendo una collaborazione.

Spazio anche alle nuove amicizie nelle vicende de Il Paradiso delle Signore: Clara e Francesco, durante una conversazione, scopriranno di avere qualcosa in comune. Entrambi i giovani, infatti, hanno un amore non corrisposto, rispettivamente per Alfredo e per Maria. E se Clara non rivelerà il nome della persona che non la corrisponde, al contrario Francesco non farà mistero della sua infatuazione per la sarta Puglisi.

Alfredo chiede la mano a Irene nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7

Sempre nella puntata di martedì 4 aprile, Alfredo sarà pronto a fare un passo in avanti con Irene e le chiederà di diventare sua moglie.

Intanto, un'inquieta Adelaide racconterà a Barbieri delle sue preoccupazioni: una sua conoscente che vive all'estero sta per morire.