Cosa succederà tra Vito e Maria nel finale de Il Paradiso delle Signore 7? Quali saranno le novità che terranno banco nella storia d'amore tra i due giovani protagonisti della soap opera pomeridiana di Rai 1?

A svelare dei retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime settimane è stato l'attore Elia Tedesco, che veste proprio i panni di Vito nel cast della soap.

Tedesco ha confermato che per il suo personaggio non sarà facile gestire la situazione con Maria, dato che non saprà se confessarle o meno quei segreti che le sta tenendo nascosti.

Cosa succederà tra Vito e Maria nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, dopo essere arrivato a Milano, Vito ha cercato in tutti i modi di conquistare il cuore della giovane Maria e, alla fine, è riuscito ad avere la meglio.

Nonostante ciò, Vito ha mentito a Maria: non le ha detto di essere quello stesso ragazzo siciliano che, in passato, aveva stretto un accordo segreto con suo padre per organizzare un matrimonio combinato.

Maria è all'oscuro della situazione ma, nel corso delle prossime puntate finali di questa stagione, la verità potrebbe venire a galla e mettere in crisi la coppia.

'Ha paura, è combattuto', il retroscena su Vito de Il Paradiso delle signore 7

"Vito ha paura, sa che Maria ha avuto una grande delusione e non vuole distoglierla dal lavoro, sul quale è concentratissima", ha dichiarato Elia Tedesco intervistato da "Tv Soap", svelando una retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 .

"Non vuole deluderla, darle altre sofferenze. È combattuto con se stesso, perché è davvero molto innamorato", ha aggiunto ancora l'interprete di Vito Lamantia.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Maria e Vito nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, è già confermato l'appuntamento con l'ottava serie.

L'attore di Vito non conferma ancora la sua presenza nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Il Paradiso delle signore 8 tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2023/2024 con le nuove puntate in prima visione assoluta ma, per il momento, l'attore di Vito ha preferito non sbilanciarsi in merito ad un suo ritorno nel cast della soap opera.

Non ci sono ancora conferme certe su quello che sarà il destino e l'evoluzione del personaggio di Vito nel corso della prossima stagione, motivo per il quale bisognerà attendere l'inizio delle riprese per scoprire quali saranno i protagonisti ufficiali di questa ottava serie in onda su Rai1.