Continuano le puntate della soap Il Paradiso delle Signore che, come sempre, regala ascolti record con gli episodi in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni del 21 marzo vedono Vito interfacciarsi con una ragazza misteriosa: chi è che cosa vuole da lui? Lamantia sceglierà il silenzio assoluto, preferendo mentire a Maria. Peccato che Irene lo veda in compagnia di questa giovane dall'identità sconosciuta.

Nel frattempo, sia Matilde che Flora hanno fatto la loro scelta. Hanno infatti deciso di passare alla concorrenza, tradendo Conti e tutto quello che ha fatto per loro una volta arrivate a Milano.

Le Veneri non hanno parole per esprimere il loro disappunto.

Il Paradiso delle signore 7, anticipazioni: Flora e Matilde tradiscono Vittorio

Il piano di Umberto e Tancredi è andato in porto. Palazzo Andreani è il nuovo grande magazzino che darà del filo da torcere a Vittorio e al suo staff. Ciò che indignerà Conti è il fatto che Matilde, la donna della quale è innamorato e della quale si fidava ciecamente, ha preso le distanze sia da lui che dal Paradiso, ma non solo.

Anche Flora, che Conti ha supportato nei momenti più difficili della sua carriera, ha scelto la concorrenza. Stando alle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore Vittorio comunicherà questa decisione alle Veneri, che non avranno parole per esprimere la loro rabbia.

Il Paradiso delle signore 7 nuove trame: Gloria ed Ezio travolti dalla passione

A casa Colombo regna il caos dopo la notizia della gravidanza di Gemma ed Ezio non se l'è sentita di dire a Veronica che ama Gloria e che vuole stare con lei. Non può abbandonare la sua famiglia proprio ora.

Gloria si rende conto che la sua storia d'amore con Ezio non ha alcuna possibilità di esistere e così medita di fare una scelta drastica sul suo destino, che la allontanerà dal signor Colombo.

Ma ecco che il destino li farà riavvicinare, unendoli in una passionale notte.

Il Paradiso delle signore 7 spoiler: le bugie di Vito

Vito ha grossi problemi in azienda e non sa come comportarsi. Non volendo far preoccupare la sua dolce Maria, preferisce stare in silenzio. Ci sarà però un mistero da risolvere nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore: Lamantia si interfaccerà con una ragazza misteriosa, chi è?

Irene beccherà Vito in compagnia di questa giovane e chiederà ad Alfredo di indagare. Non vuole che la sua amica del cuore Maria soffra ancora come è già accaduto con Rocco. Che cosa sta nascondendo Vito e come mai sta così vicino a questa ragazza? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprire la sua identità e in quali reali rapporti è con Vito.

Ricordiamo che tutti gli episodi possono essere rivisti in replica su RaiPlay.