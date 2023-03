Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 9 marzo su Rai1 alle ore 16:05 le veneri inizieranno a pensare che Salvatore possa essere interessato a Elvira.

Intanto, Don Saverio e Vittorio cercheranno di tranquillizzare gli animi della pubblica opinione indignata dall'articolo di Diletta sull'educazione sessuale, mentre Matilde avrà una brillante idea per aiutarli. Successivamente Gloria e Veronica si ritroveranno di nuovo a discutere poiché Zanatta non accetterà alcuna ingerenza in questa delicata situazione. Nel frattempo, Roberto proporrà a Mario di aprire un locale insieme.

Infine Ludovica cercherà invano la contessa per questioni urgenti che riguardano il circolo e, non trovandola, si recherà a villa Guarnieri dove troverà la nobildonna di Sant'Erasmo insieme a Marcello.

Vittorio prova a tranquillizzare i manifestanti indignati da Diletta

Nella prima parte della puntata de il Paradiso delle Signore, Vittorio si troverà ad affrontare da solo la pubblica opinione che sarà indignata dall'articolo di Diletta sull'educazione sessuale pubblicato, per volere dello stesso Conti, sulla rivista del Paradiso market. A soccorrere l'uomo arriverà Don Saverio che proverà a placare gli animi dei manifestanti scandalizzati dalla situazione, anche se non avrà molto successo. Più tardi Matilde interverrà in aiuto dei due con un'idea brillante.

Nel frattempo le veneri inizieranno a credere che Salvatore sia interessato a Elvira. Inoltre, questo avvicinamento potrebbe segnare, per il giovane Amato, la fine del capitolo del suo matrimonio con Anna andato in fumo.

Gloria e Veronica discutono di nuovo ne Il Paradiso delle Signore

Nonostante negli ultimi periodi fosse regnata la pace tra le due donne del signor Colombo, ora quella quiete sembrerà venire ancora una volta meno.

Infatti, Veronica si troverà di nuovo faccia a faccia con Gloria e le due avranno un duro confronto verbale. Nello specifico la signora Zanatta dirà alla capo commessa del Paradiso che questa volta non accetterà alcuna ingerenza nella sua famiglia, soprattutto ora che Gemma è in dolce attesa.

Intanto Roberto proporrà a Mario di aprire un locale insieme e realizzare, finalmente, il suo sogno nel cassetto: il giovane Oradei sarà entusiasta della richiesta.

Ludovica scopre la relazione tra l'ex fidanzato e Adelaide

Nella parte finale della puntata Ludovica si metterà alla ricerca della nobildonna di Sant'Erasmo per alcune questioni piuttosto urgenti che riguardano il circolo. Tuttavia la donna non riuscirà a reperire la contessa in alcun modo.

Per questo motivo la giovane Brancia deciderà di recarsi a casa sua per poter parlare direttamente con lei. Però, quando la figlia di Flavia si troverà a villa Guarnieri scoprirà Adelaide insieme a Marcello. Questo sarà un duro colpo per l'ex fidanzata di Barbieri.