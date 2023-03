La puntata 130 de Il Paradiso delle Signore andata in onda venerdì 24 marzo su Rai 1 si è concentrata sull’uscita di scena della capocommessa Gloria Moreau e sulla proposta matrimoniale che Gemma Zanatta ha ricevuto da Roberto Landi. Entrambe le scene sono state molto dibattute dagli utenti social che hanno guardato con attenzione questo episodio in diretta. C'è chi ha gridato di gioia all'uscita di scena della madre di Stefania e chi ha spronato Gemma ad abbracciare la proposta matrimoniale del giovane pubblicista.

Il Paradiso delle Signore, Gloria dà una spiacevole notizia a Ezio: le reazioni dei fan

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 marzo, i telespettatori hanno assistito all’addio di Gloria Moreau. Quest’ultima si presentata in casa Colombo per consegnare a Ezio una procura che permette all’uomo di amministrare la fabbrica anche al posto suo. Confuso, il signor Colombo ha chiesto il motivo di questa procura e la capocommessa ha annunciato che a breve si trasferirà in America, da Stefania. Veronica le ha chiesto il motivo di questa decisione e Gloria ha risposto che è da tanti anni che si guarda indietro e che è arrivato il momento di guardare avanti.

I fan hanno fatto i salti di gioia quando Gloria ha annunciato la sua partenza, c’è chi spera che la capocommessa resti definitivamente in America, e chi si è divertito a vedere la faccia sconvolta di Ezio e l’espressione confusa sul volto di Veronica.

Tra questi messaggi ironici e allegri, un utente social ha scritto che Veronica deve sparire non Gloria.

Vado in America

La faccia di Ezio 🤣🤣🤣💀#ilparadisodellesignore pic.twitter.com/l4imVsQCmU — Monica (@Monicavda83) March 24, 2023

Roberto e Gemma onorano lo zio Carlo

La 130esima puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa con una scena molto attesa dai fedelissimi telespettatori: la proposta di matrimonio di Roberto Landi a Gemma Zanatta.

Andando in ordine, Roberto e Gemma, dopo la grande sfilata del Paradiso delle Signore, hanno deciso di trascorrere una serata insieme al Circolo milanese. Il giovane pubblicista, prima di spiegare alla sua amica il vero motivo di questa uscita, ha voluto fare un brindisi in onore dello zio Carlo, dicendo che lui amava la bella vita e che gli piace ricordarlo con un Manhattan e in compagnia di una rossa da far girare la testa.

Poi ha voluto brindare anche alla sfilata di Gemma, affermando di averla trovata meravigliosa con l’abito da sposa. La giovane Zanatta ha confessato di aver avuto paura di inciampare durante la sfilata, ma il pubblicista Landi le ha fatto dei complimenti, dicendo che non capita a tutte di sfilare con un meraviglioso abito nuziale.

Il signor Landi fa una proposta a Gemma

‘È vero, solo a quelle che si sposano - ha detto Gemma con un tono di voce triste – Sono incinta e non posso sposare il padre di mio figlio’. Roberto l’ha consolata, dicendo una frase che gli diceva spesso lo zio Carlo: ‘Se ti focalizzi sul bene, troverai il modo di ottenerlo’. E con questo, le ha detto che c’è un’altra soluzione che le permetterebbe di crescere il bambino senza il giudizio sociale.

Confusa, Gemma gli ha chiesto di spiegarsi meglio e Roberto le ha raccontato che lo zio Carlo gli ha lasciato in eredità una discreta somma a patto che si sposi. E senza giri di parole, il signor Landi ha detto a Gemma che gli è venuto un’idea che renderebbe felici entrambi: 'Io potrei accedere alla somma di denaro e tu potresti diventare la madre di tuo figlio agli occhi del mondo'.

Per Gemma è una follia, ma per Roberto è un modo per realizzare i sogni di chi vuole bene. 'Con i soldi posso aiutare Mario ad aprire il suo locale e aiutare te a essere felice', ha sostenuto il giovane pubblicista.

Ha aggiunto che è proprio l’amore che tiene insieme il mondo e che lui, Gemma e il bambino possono essere davvero una vera famiglia.

Le reazioni dei fan de Il Paradiso delle Signore alla proposta matrimoniale del signor Landi

La proposta di matrimonio fatta da Roberto Landi per Gemma Zanatta ha raccolto un bel po’ di commenti positivi e affettuosi. C’è chi ha scritto di essere follemente innamorato del personaggio interpretato da Filippo Scarafia, chi ha sostenuto che Roberto Landi è il miglior personaggio de Il Paradiso delle Signore, e chi ha messo in evidenza l’onestà del giovane pubblicista. Nei loro post di ammirazione e devozione, una fan ha sostenuto: 'Tutte dovrebbero avere un Roberto Landi nella loro vita'.

Un altro bel messaggio scritto da un follower della daily soap di Rai 1 recita le seguenti parole: 'Roberto potrebbe essere un buon padre'. Infine, c’è chi ha consigliato a Gemma di abbracciare questa fortuna: 'Uno meglio di Roberto non lo troverai mai.'