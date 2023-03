Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nell'episodio della soap, in onda lunedì 6 marzo, i telespettatori potranno assistere a nuovi ed avvincenti colpi di scena in grado di attirare la loro attenzione.

In particolar modo, l'attenzione è posta su un nuovo personaggio emblematico: si tratta di Diletta. La giovane giornalista è spuntata improvvisamente nella vita di Vittorio Conti, ricordandogli la loro collaborazione pregressa. Tuttavia, grazie alla sua inventiva, sta riuscendo, comunque, ad ottenere il consenso del direttore del 'Paradiso' per la pubblicazione del suo articolo sul nuovo numero del Paradiso Market.

Matilde indignata per l'articolo del Paradiso Market

Nel corso del prossimo avvincente appuntamento con il Paradiso delle signore, dopo aver ricevuto la notizia della gravidanza di Gemma, Ezio e Veronica cercano di rendersi utili per il bene di Gemma. La loro idea è quella di contattare personalmente Carlos per convincerlo a prendersi le sue responsabilità in merito. D'altro canto, Colombo è disposto a raggiungere il giovane fino in Argentina.

Nel frattempo, Matilde non se la sente ancora di rivelare ad Adelaide i piani che ha in mente suo marito, nonostante lei sia la sua amica più fidata. Tuttavia, adesso ha altro a cui pensare. Difatti, Frigerio non riesce a mandare giù l'idea che l'articolo di Diletta abbia avuto l'approvazione.

Addirittura Vittorio, senza il suo conservo, le riserva lo spazio in copertina. Pertanto, non riesce a trattenere tutta la sua indignazione: mai e poi mai avrebbe approvato una tale scelta.

Tanti segreti al Paradiso delle Signore

Intanto, nonostante i tentativi di mantenere il segreto, si vengono a scoprire le intenzioni di Elvira: prendere la patente di guida.

Invece, Irene, dopo aver ceduto alle avances del magazziniere del Paradiso, non se la sente di rendere pubblica la loro relazione. Pertanto, intima ad Alfredo di mantenere questo loro rapporto segreto.

Nel frattempo, Marcello e Adelaide risultano essere indubbiamente più affiatati del solito. Il loro legame si sta intensificando e la loro complicità non sfugge agli occhi attenti di Umberto e Ludovica.

Entrambi, infatti, cominciano ad essere particolarmente infastiditi.

Infine, dopo essersi resi conto di non aver mai realmente spesso di amarsi, Ezio e Gloria faticano a dire la verità a Veronica. Essendo un momento molto delicato, il signor Colombo preferisce rimandare il discorso finché non si saranno calmate le acque. Così facendo, però, Ezio e Gloria sono costretti a vedersi in gran segreto.