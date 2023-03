Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana dal 3 al 7 aprile rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco.

Il giornalista, dopo il suo rientro a Milano, si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap, dato che per lui arriverà il momento della resa dei conti circa la sua relazione con Stefania.

Occhi puntati anche su Vittorio Conti che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, si ritroverà a dover affrontare l'ennesima richiesta da parte di Umberto.

Marco confessa l'addio a Stefania: anticipazioni Il Paradiso 3-7 aprile

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella settimana dal 3 al 7 aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno del tutto inaspettato di Marco, il quale si ritroverà a dover far chiarezza anche sulla fine della sua relazione con Stefania.

Il giornalista, infatti, affronterà la verità con suo fratello Tancredi: quest'ultimo vorrà sapere tutta la verità su quanto sta succedendo nella sua vita, motivo per il quale deciderà di indagare per cercare di scoprire come si sta evolvendo il suo rapporto con la figlia di Ezio.

A quel punto Marco deciderà di uscire allo scoperto e confesserà ufficialmente che tra lui e Stefania è tutto finito.

I due si sono lasciati e hanno scelto così di intraprendere due strade differenti, dopo essersi resi conto di non essere fatti per stare insieme.

Gemma scopre la verità su Marco e Stefania: anticipazioni Il Paradiso al 7 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, in un primo momento, Ezio e Veronica preferiranno non informare Gemma di questa importante novità legata al suo ex fidanzato.

I due, complice anche il periodo delicato che sta vivendo con la prima gravidanza, decideranno di tenerla all'oscuro dei fatti.

Alla fine, però, la verità verrà a galla: Gemma scoprirà la verità sulla fine della relazione tra il suo ex fidanzato e la sua sorellastra.

Quale sarà la reazione della giovane venere? Deciderà di farsi avanti ancora una volta per cercare di conquistare il ragazzo oppure mollerà la presa?

Inoltre, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 7 aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio Conti.

Vittorio messo alle strette da Umberto: anticipazioni Il Paradiso al 7 aprile

Il proprietario del grande magazzino milanese si ritroverà a dover affrontare la proposta del tutto inaspettata di Umberto, che ha intenzione di mollare il suo incarico come proprietario del Paradiso Market.

Per questo motivo, quindi, Umberto chiederà a Conti di prendere in mano le redini del giornale ma gli darà pochissimo tempo per accettare o meno la sua proposta.

Una situazione che metterà in crisi Vittorio, tanto che Marco deciderà di farsi strada in questo clima di incertezza e chiederà al fratello Tancredi di acquistare le quote di Umberto.

Maria e Vito ai ferri corti: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Maria, invece, sarà sempre più adirata e nervosa nei confronti del suo fidanzato Vito Lamantia: dopo aver scoperto la verità su quello che è successo e sugli inganni che il ragazzo ha perpetrato alle sue spalle, non si farà problemi ad affrontarlo e non avrà alcuna intenzione di perdonarlo facilmente.

Il rapporto tra i due, quindi, entrerà in profonda crisi e a quel punto Vito si renderà contro che la situazione sta diventando davvero difficile da affrontare: riuscirà ad avere la meglio con Maria oppure si arriverà alla fine di questa storia d'amore?

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore domina la scena Auditel e batte Amici 22

In attesa di scoprirlo, l'appuntamento con la settima stagione de Il Paradiso delle signore continua a essere leader indiscusso dal punto di vista degli ascolti su Rai 1.

La media delle puntate trasmesse in queste settimane riesce a superare la soglia di 1,8 milioni di spettatori pari a uno share che oscilla tra il 21 e il 22%.

Numeri che, spesso e volentieri, permettono alla soap opera con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni di avere la meglio nella gara ascolti del primo pomeriggio, battendo nettamente i dati d'ascolto del pomeridiano di Amici 22 e quello del daytime del Grande Fratello Vip.

Un grande successo per questa settima stagione della soap che, proprio dopo gli ottimi risultati Auditel di queste settimane, ha ottenuto la riconferma per l'ottava stagione.

La soap made in Italy intanto, da aprile, andrà in onda anche in Spagna.