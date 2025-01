Yesim confesserà in lacrime a Tarik: "Ho spinto Burcu sulle rotaie", nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Yesim sarà costretta a rivelare a Tarik di essere stata ricattata con il video che la incastra. A questo punto Tarik sarà sconvolto dalla cattiveria di Yesim e finalmente capirà come mai la donna aveva preso le difese di Guzide nel processo contro Umit.

Il ricatto di Oylum con il video che incastra Yesim

Le anticipazioni di Tradimento spiegano che nelle prossime puntate Umit sarà arrestato con la pesante accusa di aver rapito la piccola Oyku.

In realtà la bambina andrà volontariamente a stare alla villa di Guzide in assenza di sua madre, ma questo non avrà valore legale. A denunciare Umit sarà Yesim che quando tornerà dal suo viaggio guarderà un video del parco in cui Umit porta con sé la sua bambina. Guzide e la sua famiglia non staranno a guardare e troveranno un modo per convincere Yesim a ritirare la denuncia. Oylum e Tolga si recheranno a casa sua e le mostreranno il video in cui ha eliminato Burcu. Yesim avrà molta paura di finire in carcere e quindi dovrà piegarsi al ricatto e Umit sarà rilasciato. Tutto sembrerà risolto, ma quando Tarik tornerà in città e scoprirà che la sua bambina è stata a casa di Guzide esigerà l'arresto immediato di Umit.

L'uomo sarà ammanettato e dovrà affrontare il processo, mentre Yesim terrà bene a mente che Guzide ha ancora tra le mani il video che la incastra.

Tarik sconvolto dalla cattiveria di Yesim

Nelle prossime puntate, Umit sarà processato per il rapimento di Oyku e Tarik non avrà nessuna pietà di lui. L'avvocato mostrerà al giudice il video in cui l'uomo si allontana con la bambina dal parco e tutto sembrerà remare contro Umit.

L'uomo rischierà fino a dieci anni di carcere, ma la deposizione di Yesim ribalterà tutto e farà restare Tarik senza parole. La donna, infatti, andrà contro le parole del suo compagno e sosterrà la tesi di Guzide, spiegando al giudice che Tarik si è accanito contro sua moglie a causa della separazione. Umit verrà rilasciato e Tarik non riuscirà a comprendere il voltafaccia di Yesim.

Una volta a casa, la donna dovrà spiegare il suo comportamento a Tarik e non le resterà che raccontargli tutta la verità. In lacrime, Yesim racconterà di essere stata costretta a prendere le difese di Guzide. "Ho fatto una cosa terribile", dirà singhiozzando, "Ho spinto Burcu sulle rotaie". Tarik sarà sconvolto dalle parole di Yesim che continuerà a giurare di non averlo fatto di proposito.

Guzide e Tarik: la guerra è appena iniziata

Nelle puntate in onda in Italia, Guzide ha appena chiesto il divorzio a Tarik e gli ha chiesto tutte le proprietà più un milione di risarcimento. La donna non sa che suo marito in realtà è molto più ricco di quello che immagina, perché Tarik possiede 20 milioni di dollari, accumulati negli anni con dei traffici illeciti. Quindi Guzide pensa di aver fatto una richiesta esorbitante a Tarik, anche perché lui si è mostrato disperato mentre firmava i documenti del divorzio.