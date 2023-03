La sesta e ultima puntata della terza stagione di Mare Fuori, ambientata a Napoli e diretta da Ivan Silvestrini, andrà in onda in prima visione su Rai 2 il 22 marzo e includerà l'undicesimo e il dodicesimo episodio, intitolati "Un'amicizia è per sempre" e "La scelta".

Le anticipazioni della nuova puntata sono ricche di colpi di scena: Kubra, infatti, deciderà di affrontare Beppe una volta per tutte, mentre Silvia (Clotilde Esposito) otterrà la scarcerazione immediata. Edoardo, invece, sarà ancora ricoverato in ospedale e al suo fianco ci saranno la madre e Carmela: inaspettatamente arriverà anche Teresa, con lo scopo di aiutare la famiglia del giovane ad avere informazioni sulle sue condizioni.

Mare Fuori 3, undicesimo episodio: 'Un'amicizia è per sempre'

Nell'undicesimo episodio della terza stagione di Mare Fuori, intitolato "Un'amicizia è per sempre", Edoardo Conte (Matteo Paolillo) lotterà tra la vita e la morte: all'ospedale improvvisamente si presenterà anche Teresa, ma Carmela non sarà affatto felice di vederla, al contrario le farà una brutta scenata e proverà a mandarla via. Teresa riuscirà a ottenere delle notizie in più, grazie all'amicizia di suo padre con il primario del reparto dov'è ricoverato Edoardo e per questo verrà trattenuta in ospedale dalla madre del ragazzo, nonostante Carmela non sia d'accordo.

Nel frattempo Rosa Ricci (Maria Esposito) sarà assai disperata per le condizioni di Edoardo e sarà convinta che il colpevole faccia parte della famiglia Di Salvo, proprio per questo la giovane eviterà in ogni modo di incontrare Carmine all'interno dell'IPM.

Silvia esce dall'IPM e incontra Alfredo

Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) si confiderà con Filippo e gli confesserà di essere stufo di stare in mezzo ai problemi della sua famiglia. Filippo, invece, sarà felice di tornare alla sua vita normale, ma allo stesso tempo non vorrà lasciare da solo il suo migliore amico.

In seguito Carmela si recherà presso l'IPM per incontrare Rosa Ricci e avvertirla delle condizioni di Edoardo, ma anche per un altro motivo molto importante.

La moglie di Conte, infatti, rivelerà alla giovane Ricci che è stato proprio suo padre a dare l'ordine di sparare a Edoardo e con la sua notizia ovviamente la sconvolgerà.

Intanto Silvia uscirà dall'IPM e si farà accompagnare da Lino a casa di Alfredo (Giuseppe Tantillo): l'istruttore consiglierà alla giovane di lasciar perdere l'avvocato e poi la bacerà.

Poco dopo Silvia scoprirà che il bellissimo attico davanti al mare in realtà è il suo. L'avvocato, infatti, per rimediare ai suoi peccati deciderà di regalare alla giovane l'intero appartamento. Successivamente Rosa e Carmine avranno un confronto molto profondo, mentre Cardiotrap scoprirà dalla radio che Giulia e Valentina hanno rubato la sua canzone.

Mare Fuori 3, dodicesimo episodio: 'La scelta'

Nel dodicesimo episodio della terza stagione di Mare Fuori, intitolato "La scelta", Beppe prenderà coraggio e rivelerà a Kubra della morte di sua madre, omettendo però i veri dettagli della tragedia.

Nel frattempo la nuova direttrice dell'IPM informerà Liz che presto verrà sospesa dal suo incarico, per aver ospitato in casa sua Edoardo.

Carmine e Rosa si dichiarano amore

Liz sarà sconvolta dalla notizia e si confiderà con Massimo: la donna si sentirà assai sotto pressione e deciderà di dare le dimissioni. In seguito Carmine saluterà Filippo, prima di uscire dall'IPM, con la promessa di andarlo a trovare il prima possibile a Milano.

Massimo, intanto, lascerà nuovamente sua moglie e si trasferirà in albergo. Una volta uscito dall'istituto minorile, il giovane Di Salvo confesserà a sua madre di essere innamorato di Rosa Ricci e per la prima volta la donna deciderà di non ostacolare il figlio con le sue decisioni. Filippo, invece, saluterà Massimo e poi i suoi compagni Pino e Gianni, prima di lasciare per sempre l'IPM di Napoli.

Infine, Filippo incontrerà finalmente la sua amata Naditza (Valentina Romani) alla stazione dove si sono conosciuti la prima volta, mentre Carmine incontrerà Rosa, uscita dall'istituto con un permesso: i due si dichiareranno amore a vicenda, ma all'improvviso verranno sorpresi da Salvatore Ricci. Edoardo, invece, si sveglierà finalmente dal coma.