Come finisce Mare Fuori 3? Cosa succederà nel corso dell'ultima puntata della serie tv in onda su Rai 2 nel corso del mese di marzo?

I numerosi fan e appassionati della fiction attendono con trepidazione di vedere gli ultimi episodi che saranno trasmessi in tv, dopo che in rete si sono diffuse voci legate ad un finale diverso rispetto a quello che è già possibile vedere in streaming su Rai Play.

A fare un po' di chiarezza su quello che succederà, ci ha pensato il sito di Davide Maggio, dove è stato svelato anche quello che sarà il destino di Ciro Ricci nella serie.

Doppio finale per Mare Fuori 3: ecco come finisce la fiction

Nel dettaglio, tutte le puntate della terza stagione di Mare Fuori possono essere già viste in streaming su Rai Play, mentre in tv la fiction viene trasmessa con doppio episodio settimanale.

L'ultima puntata sarà trasmessa a metà marzo e, per l'occasione, si era vociferato che il finale televisivo sarebbe stato differente da quello che i fan hanno avuto modo di vedere già in streaming.

A quanto pare, la produzione della serie avrebbe realmente girato un doppio finale, di cui uno con la presenza in scena di Ciro Ricci, il ragazzo ucciso al termine della seconda stagione.

Anticipazioni ultima puntata Mare Fuori 3: ecco la verità sulla morte di Ciro Ricci

Alla fine, però, sembrerebbe che la produzione abbia optato per il finale senza Ciro Ricci.

Di conseguenza, i fan di Ciro dovranno mettersi l'anima in pace, dato che non tornerà al termine della terza stagione e non sarà presente neppure nella quarta stagione della fiction, già confermata dai vertici della tv di Stato.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso dell'ultima puntata di questa terza fortunata stagione, ci sarà spazio anche per uno scontro a fuoco che avrà come protagonista Rosa Ricci, tra i nuovi volti di punta della fiction di Rai 2.

Rosa Ricci non muore nel finale: anticipazioni Mare Fuori 3 ultima puntata

Le anticipazioni su Mare Fuori 3 rivelano che Rosa verrà coinvolta in uno scontro a fuoco assieme a suo padre, Don Salvatore Ricci e al suo amato Carmine.

La ragazza, però, non sarà in pericolo di vita: Rosa riuscirà a salvarsi e quindi non si assisterà alla sua morte al termine della terza stagione.

Stessa sorte anche per il suo amato Carmine che riuscirà a sopravvivere dopo questa sparatoria e, come se non bastasse, metterà in salvo anche Don Salvatore, che sarà l'unico ferito.

Di conseguenza, la coppia Rosa-Carmine potrebbe essere ancora al centro delle trame e delle dinamiche della quarta stagione, la cui messa in onda sarebbe prevista nel corso della prossima stagione televisiva.