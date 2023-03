L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 nel corso della settimana che va dal 13 al 17 marzo 2023, con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che Zuleyha si ritroverà messa nei guai in quanto accusata di aver spinto giù dalle scale Saniye dopo una accesa discussione in casa.

Zuleyha scopre la tresca tra Hunkar e Fekeli: anticipazioni Terra Amara 13-17 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara dal 13 al 17 marzo rivelano che Hunkar deciderà di affidare a Saniye l'organizzazione della cerimonia durante la quale i bambini di Cukurova vengono circoncisi.

Al tempo stesso, la donna deciderà di vendere anche alcuni terreni, così da poter pagare Sermin per cambiare la sua testimonianza al processo e in tal modo scagionare definitivamente Demir.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel frattempo Hunkar porterà avanti la sua relazione clandestina con Fekeli e proprio nel corso dei prossimi episodi di questa settimana, Zuleyha scoprirà cosa sta accadendo tra i due amanti.

Intanto, il giorno del processo a Demir, Sermin deciderà di non presentarsi in aula e di conseguenza le cose di metteranno male per il figlio di Hunkar.

Sermin cambia idea sul processo: anticipazioni Terra Amara al 17 marzo 2023

Come se non bastasse, Demir è sempre più convinto del fatto che sua moglie Zuleyha abbia tentato la fuga assieme a Yilmaz.

E poi ancora le anticipazioni di Terra Amara fino al 17 marzo 2023 rivelano che Sermin riuscirà ad ottenere dei nuovi documenti, i quali le permetteranno di lasciare la Turchia per trasferirsi a Parigi.

In questo modo, quindi, la donna non testimonierà più al processo per sostenere Demir dalle gravi accuse che gli sono state rivolte.

Prima di andare via per sempre, la donna deciderà di passare anche in ospedale da Sabahattin per informarlo della sua partenza e per dirgli che non gli concederà il divorzio.

Zuleyha nei guai, Sermin in coma: anticipazioni Terra Amara 13-17 marzo 2023

Intanto, tra Zuleyha e Saniye ci sarà un acceso scontro verbale, al termine del quale la seconda cadrà rovinosamente dalle scale riportando una ferita grave alla testa.

Zuleyha e Yilmaz, dopo essersi rivisti, continueranno a progettare di fuggire in gran segreto insieme e in tal modo poter vivere la loro storia d'amore.

Ma, ancora una volta, il destino si accanirà contro i due protagonisti della soap. Le anticipazioni di Terra amara fino al 17 marzo 2023, rivelano che Zuleyha si ritroverà nei guai, in quanto accusata di aver spinto Saniye dalle scale.

Demir, invece, continua a sperare nella ritrattazione di Sermin: quest'ultima, però, inseguita dagli uomini di Hatip, avrà un incidente e finirà in coma.