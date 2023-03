Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Yilmaz prenderà una decisione spiazzante: lascerà il ranch di Fekeli per andare a vivere insieme a Müjgan nella piccola villa, ovvero la vecchia casa di Sermin ubicata a pochi metri da Villa Yaman. Una situazione che genererà dello sconforto, soprattutto in Züleyha, che farà fatica a vedere continuamente il suo ex fidanzato felice con la moglie.

Yilmaz litiga pesantemente con Fekeli e prende una decisione spiazzante

Hatip scoprirà che Fekeli ha venduto delle terre a Hünkar e non esiterà a dirlo a Yilmaz, che molto arrabbiato vorrà chiarire subito la faccenda con il padrino.

I due litigheranno in giardino davanti a Behice: Yilmaz non approverà questa sorta di avvicinamento con la famiglia Yaman, visto che il loro obbiettivo è sempre stato quello di mandarli in rovina.

Fekeli gli dirà che l'ha fatto perché voleva aiutare Hünkar in un momento di difficoltà, ma Yilmaz gli ricorderà che quella donna gli ha rovinato la vita. Nessuno dei due saprà fare un passo indietro, anzi alla fine Yilmaz prenderà una decisione drastica.

Yilmaz e Müjgan diventano i nuovi vicini della famiglia Yaman

Yilmaz deciderà di lasciare la casa di Fekeli e insieme a Müjgan si trasferirà nella piccola villa, ovvero la casa che fino a poco tempo prima apparteneva a Sermin. In questo modo diventeranno i nuovi vicini di casa della famiglia Yaman e al solo pensiero si preannunciano attimi di tensione.

Una mattina, mentre Hünkar sarà intenta a parlare con Demir, si sentirà un rumore assordante. Insieme a Züleyha usciranno dalla villa e faranno una scoperta che li lascerà senza parole: Yilmaz e Müjgan sono i loro nuovi vicini.

Yilmaz romperà il muro che separa le due case e Demir lo affronterà aiutandolo a buttare giù questo recinto: "Non ho paura di te e qui non ci saranno più muri".

Per quanto riguarda Züleyha, quando si renderà conto che Yilmaz è il suo nuovo vicino di casa penserà subito che non avrà voglia di sopportare di vedere il suo ex e la moglie felici e innamorati.

Züleyha soffre nel vedere Yilmaz felice con un'altra

La vicinanza con Yilmaz non farà per niente bene a Züleyha. In continuazione avrà modo di vedere quanto il suo ex e la moglie siano innamorati, e la cosa le provocherà una profonda sofferenza.

Una sera Yilmaz organizzerà una cena insieme ad alcuni amici, tra cui Sabahattin e Jülide.

Züleyha li osserverà dal balcone di casa e noterà che tra Yilmaz e Müjgan c'è una complicità molto forte. Quest'ultima si renderà conto che Züleyha non smetterà di guardarli, per questo non esiterà a mostrarsi vicino al marito e a farla ingelosire. Per Züleyha si prospetta un periodo veramente duro.