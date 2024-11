Nelle prossime puntate di Endless love, Kemal non avrà pace, perché il giorno del suo matrimonio rischierà di morire due volte a causa di Emir. La prima volta la scamperà grazie a Zeynep e Zehir, che lo salveranno da una camera iperbarica priva di ossigeno. La seconda volta, sarà Ayhan a salvarlo. In questo caso, il piano prevedeva che il complice di Emir, Baran, lo uccidesse con un'accoltellata. Avrebbe voluto colpire il ragazzo mentre era intento a ballare con Nihan durante il loro matrimonio, ma non ci riuscirà.

Chi è Baran, il complice di Emir

Baran è un personaggio che entrerà in scena durante le ultime puntate di Endless love. Verrà ingaggiato da Emir per uccidere Kemal, perché sa che è un malavitoso di primo livello. Gli esporrà il suo piano: uccidere Kemal senza lasciare nessun tipo di traccia, come ferite da proiettili o armi da taglio. Baran gli dirà di fidarsi di lui, ha in mente qualcosa che potrebbe fare al caso suo: far morire Kemal di ipossia, rinchiudendole in una camera iperbarica priva di ossigeno.

Emir accetterà e insieme a Baran organizzeranno il rapimento di Kemal, in questo modo potranno portarlo nella camera iperbarica. Con del cloroformio gli faranno perdere i sensi, per rendere la cosa ancora più facile.

Baran fallisce il primo piano

Baran dovrà presidiare la camera iperbarica fino a quando Kemal non sarà morto, ma la fame avrà la meglio e mentre si allontanerà per fare uno spuntino, arriveranno Zehir e Zeynep per salvare Kemal. Lo faranno uscire dalla camera iperbarica e lo porteranno nella location del suo matrimonio, dove Nihan lo attende trepidante per sposarlo.

Quando Baran si renderà conto che Kemal non c'è più, dovrà comunicarlo a Emir. Non reagirà nel miglior dei modi, anzi sarà molto deluso si sarebbe aspettato qualcosa di meglio da un malavitoso del suo calibro. Baran, però, avrà un modo per farsi perdonare e gli dirà che ucciderà Kemal durante la festa del suo matrimonio.

Baran prova a uccidere Kemal

Nel frattempo, in spiaggia, Kemal e Nihan diventeranno finalmente marito e moglie. Come da previsione, dopo la cerimonia, ci sarà la festa, alla quale parteciperanno parenti e amici. Kemal e Nihan saranno al centro dell'attenzione, soprattutto quando si dovranno cimentare in una danza tipica della tradizione turca.

Tutti osserveranno la scena sorridenti, ma in lontananza ci sarà uno sguardo tutt'altro che allegro. Sarà quello di Baran, pronto a uccidere Kemal con un pugnale che nasconderà sotto la giacca. Si avvicinerà sempre di più alla coppia, fino a quando la sua mossa verrà intercettata da Ayhan. "Qual è il tuo problema?", dirà Ayhan mentre, insieme a Zehir, accompagnerà Baran lontano dalla location del matrimonio. Così Kemal scamperà dalla morte per la seconda volta in un giorno.