L'appuntamento con le nuove puntate di Terra Amara in programma tra aprile e maggio in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Demir e Zuleyha, i quali si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti per colpa di Yilmaz.

Questa volta, il figlio di Hunkar finirà per perdere le staffe e il controllo della situazione, tanto da scagliarsi ferocemente nei confronti della moglie.

Yilmaz e Zuleyha beccati insieme in segreto: anticipazioni Terra Amara aprile-maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Mujgan inizierà a essere ossessionata dalla presunta tresca clandestina tra Yilmaz e Zuleyha, motivo per il quale deciderà di far seguire e pedinare la coppia.

Un giorno la donna riuscirà a vederli in quello che sembrerà essere un incontro clandestino tra i due presunti amanti: intenzionata a vendicarsi, la donna finirà per filmare tutta la scena e avrà intenzione di mostrarla a Demir, per metterlo al corrente di quello che sta accadendo alle sue spalle.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui, quelle immagini compromettenti, finiranno davvero per essere viste da Demir: la sua reazione non sarà delle migliori e finirà per perdere completamente il controllo della situazione.

Demir perde le staffe contro Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

A quel punto Demir finirà per perdere il pieno controllo della situazione.

L'imprenditore prenderà con la forza sua moglie e la obbligherà a seguirlo in un luogo appartato e solitario, dove intende affrontare la questione a quattr'occhi.

Hunkar, dopo aver notato la furia cieca di suo figlio, finirà per essere seriamente preoccupata al punto da temere che possa accadere il peggio e che l'uomo possa perdere le staffe nei confronti della moglie.

Zuleyha rischia la morte: anticipazioni Terra Amara aprile-maggio

Alla fine, sarà proprio così: le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Demir metterà sua moglie al cospetto della scoperta che ha fatto.

La donna proverà a difendersi in tutti i modi, sostenendo a chiare lettere di non averlo tradito e per questo motivo chiederà di essere perdonata.

Ma le parole di Zuleyha non basteranno a placare l'ira dell'uomo: Demir aprirà il fuoco contro sua moglie.

Zuleyha cadrà a terra dopo i colpi di pistola sparati da Demir che, a quel punto, si metterà in macchina e lascerà la donna a terra con una ferita alla testa.