Betul sarà sconvolta da una verità difficile da accettare, perché il suo avvocato le rivelerà che non è mai stata sposata con Colak nella puntata di Terra Amara in onda domenica 12 maggio. "Lei non è sposata, signora Betul, dirà il legale al momento dell'apertura del testamento. Le anticipazioni spiegano che per Sermin e sua figlia le sorprese non finiranno qui, perché improvvisamente si troveranno faccia a faccia con Hasmet che credevano morto a causa di una sparatoria. In realtà tutto farà parte di un piano architettato da Zuleyha e Hasmet per vendicarsi di Betul e sbugiardarla davanti a tutti per la sua avidità.

La finta morte di Colak

Dopo essere caduta nella trappola di Betul che ha provato ad ucciderla nella foresta, Zuleyha mediterà di vendicarsi della figlia di Sermin. Ad unirsi alla signora di Cukurova ci sarà anche Colak, esasperato dal comportamento della donna che amava e il piano sarà architettato nei minimi dettagli. Il primo passo sarà quello di mettere in scena la morte di Colak che sarà colpito da un proiettile di arma da fuoco in pieno centro, sotto gli occhi di tutti. I funerali del signor Hasmet si terranno in assenza di Betul, che arriverà in ritardo non appena riceverà la notizia e si fingerà addolorata. Sermin e sua figlia rimprovereranno il braccio destro di Colak, colpevole di non aver comunicato immediatamente a Betul la morte di suo marito.

Dopo il funerale, Betul e Sermin saranno pronte a trasferirsi nella villa di Colak, certe che avrebbero iniziato una vita da vere signore.

La grande delusione di Sermin e Betul

La prima cosa che Betul farà sarà chiamare l'avvocato per quantificare l'ingente eredità di Colak. Per la donna, tuttavia, ci sarà una forte delusione quando il legale le spiegherà che non c'è nessun matrimonio.

“Lei non è sposata, signora Betul”, dirà l'avvocato gelando la donna che inizierà subito ad agitarsi. Sermin e sua figlia malediranno Colak, ma non si perderanno d'animo, certe che ci sarà ancora una soluzione. Betul offrirà all'avvocato molto denaro se riuscirà a falsificare in qualche modo il suo stato civile facendola risultare sposata come pensava.

A quel punto, però, le speranze di Sermin e Betul saranno definitivamente spente dall'arrivo di Colak che riderà di gusto vedendo la loro reazione. “Pensavi di poter approfittare della mia fortuna”, dirà deridendo la donna. Betul sarà sconvolta nel vedere che Hasmet è ancora in vita e capirà di essere stata definitivamente sconfitta. Colak sbugiarderà Betul di fronte a Lutfiye, Fikret, Zeynep e la servitù della tenuta Yaman, spiegando che la donna voleva sposarlo solo per ereditare il suo patrimonio.

L'ultimo piano di Betul si è rivelato un fallimento

Nelle puntate precedenti Betul ha organizzato un piano per far fuori Zuleyha e Colak. Quest'ultimo è stato sequestrato, mentre Zuleyha ha ricevuto un finto appuntamento da parte di Hasmet nella foresta.

Ad aspettare la signora di Cukurova c'era Betul, pronta a spararle con la pistola di Colak e toglierle la vita, ma non tutto è andato secondo i piani. Zuleyha è riuscita a fuggire con Cetin e ha incontrato Colak, infuriato con Betul per il rapimento. I due hanno unito le loro forze per organizzare una vendetta contro la figlia di Sermin.