Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, anche Sabahattin scoprirà che Sermin ha avuto problemi con la legge. Ascolterà una conversazione tra Yilmaz e Müjgan, da cui apprenderà che la donna è stata arrestata dalla polizia per adulterio. Il tutto capiterà proprio mentre Sabahattin inizierà una conoscenza con Jülide: durante una cena organizzata nella piccola villa la inviterà a uscire con lui.

Sabahattin inizia a corteggiare Jülide

Yilmaz e Müjgan organizzeranno una cena nella loro nuova casa, la piccola villa che apparteneva a Sermin.

Inviteranno diversi amici tra cui Sabahattin e il procuratore Jülide. Questi ultimi sembreranno andare molto d'accordo e la chimica che si instaurerà tra loro non passerà inosservata ai presenti.

Proprio per questo motivo Sabahattin si farà coraggio e chiederà a Jülide un appuntamento: la inviterà in un locale in cui fanno musica dal vivo. La donna sarà molto lusingata dell'invito e accetterà di buon grado. Lei è arrivata da poco ad Adana, quindi non conosce bene la città e desidererebbe tanto vedere nuovi posti, ce ne sono tanti che vorrebbe visitare. Sabahattin si offrirà di farle da guida e di accompagnarla ovunque voglia.

Demir fuori di sé per la cena organizzata da Yilmaz

Che stia nascendo un nuovo amore?

Probabilmente sì, ma se da una parte si vivrà una serata all'insegna della spensieratezza, dall'altra andrà in scena l'ira di Demir, che non accetterà che Yilmaz e Müjgan abbiano organizzato ua cena proprio vicino a casa sua.

Alla fine la piccola villa si trova sempre nella tenuta Yaman, sarà guerra aperta tra Demir e Yilmaz?

La cena non verrà apprezzata nemmeno da Züleyha, che soffrirà nel vedere Yilmaz e Müjgan felici.

Yilmaz, involontariamente, svela a Sabahattin l'arresto di Sermin

Intanto Yilmaz si recherà in tribunale proprio da Jülide, perché vorrà chiederle se ci sono aggiornamenti in merito alle indagini riguardanti l'omicidio di Çengaver.

Non vuole che il suo amico venga dimenticato dalla giustizia: il colpevole di tale crimine deve pagare per ciò che ha commesso.

Mentre si troverà lì arriverà la polizia, pronta a informare Jülide del fatto che Sermin e Hatip siano stati arrestati per adulterio. È stata Naciye a denunciarli, dopo una soffiata da parte di Hünkar. Sia Yilmaz che Jülide avranno un sussulto, soprattutto per il fatto che entrambi sono molto legati a Sabahattin.

Yilmaz lascerà il tribunale e si recherà in ospedale per far visita a Müjgan. Ovviamente le racconterà la notizia appena appresa su Sermin, ma non potrà immaginare che Sabahattin di nascosto li stia ascoltando. Per il dottore tutto sarà più chiaro e capirà perché Sermin non ha voluto il divorzio.