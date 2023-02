Sermin finirà nei guai nelle prossime puntate di Terra Amara: come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la donna intreccerà una relazione extraconiugale con Hatip per poter ottenere un ritorno economico, ma non farà i conti con la sete di vendetta della zia.

Hunkar, ancora furiosa con la nipote che ritiene colpevole di aver mandato in prigione Demir ingiustamente, non appena verrà a conoscenza del tipo di relazione che Sermin ha con Tellidere avvertirà Naciye, la moglie di quest'ultimo. La donna tradita a questo punto denuncerà entrambi alla guardia civile che li coglierà in flagranza.

Hatip e Sermin diventano amanti

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, che si concentrano sulla figura di Sermin. Seguendo la storyline della soap turca, la donna sarà costretta a chiedere aiuto a Hatip dopo essere rimasta di nuovo senza un soldo visto che la zia deciderà di non darle il compenso prestabilito per aver scagionato il figlio in seguito alla scoperta del suo tentativo di fuga. Per cercare di ottenere maggiori vantaggi, la donna non si farà scrupoli nell'intrecciare una relazione extraconiugale con Tellidere che arriverà ad acquistare per la sua amante un appartamento nel paese di Adana per poterla incontrare liberamente lontano da occhi indiscreti: così Sermin e Hatip diventano amanti.

Il piano di Sermin inizialmente sembrerà andare per il verso giusto. Ben presto, però, la scaltra Saniye, divenuta la nuova capomastro degli Yaman, ascolterà di nascosto una conversazione tra Sermin e Hatip dalla quale sarà facile dedurre che i due hanno intrapreso una relazione clandestina. Per questa ragione la fedele domestica penserà bene di informare del fatto la padrona Hunkar, che deciderà di prendersi la sua rivalsa sulla nipote.

Naciye denuncia i due amanti

Venuta a conoscenza dell'indirizzo dell'appartamento di Sermin, Hunkar avvertirà della situazione Naciye. La moglie di Tellidere, così come ipotizzato dalla Yaman, andrà su tutte le furie. Per questa ragione Naciye deciderà di denunciare tutto alla guardia civile, decisa a vendicarsi per l'affronto subito.

I due amanti quindi verranno colti proprio nel momento in cui stanno per perpetrare l'adulterio e a nulla serviranno le loro giustificazioni. Entrambi quindi verranno condotti in carcere, dove dovranno passare la notte con altri detenuti.

Sermin sarà anche presa di mira dalle altre donne del carcere.